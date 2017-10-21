С какими вопросами чаще всего обращаются в ЖКХ? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Плюсы и минусы коммунальной службы, какой быть системе ЖКХ – вот уже несколько дней эта тема в центре внимания белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 октября во Дворце Независимости ответ на этот вопрос искали более 200 специалистов. Разговор с участием Президента состоялся серьезный и обстоятельный.

Ну а мы сегодня отправились в колл-центр Витебска, где на конкретных примерах узнали, с какими вопросами к специалистам обращаются жители этого города.

Анастасия Бут, СТВ:

40 дом по улице Фрунзе – практически в самом центре Витебска. Визуально он в идеальном состоянии. Но если зайти в квартиры и пообщаться с людьми, вскрывается немало житейских проблем.

«Стена плача – и никак иначе». Так называет часть своей ванной Денис Сапожников. Вода по ней течет в последнее время с завидным постоянством. А вот соседка Татьяна Попелковская – мама двоих детей – жалуется на плесень. Она во всех комнатах, рассказывает женщина. В кране напора воды никакого, зато в кухне – прямо с потолка.

Татьяна Попелковская, жительница Витебска:

В ЖЭУ обращаемся на протяжении шести лет. Но пока еще ни одного вопроса не решено, и толку я не добилась.

Денис Сапожников, житель Витебска:

Надо постоянно им звонить, ходить, настаивать, требовать. У них нет желания помочь, разобраться во всем.

Обращения в службе 115 принимают по любому поводу и в любое время, даже ночью. И не только по телефону. Сообщить о своих проблемах витебчане могут и в интернете – сайт «Мой город» работает уже несколько месяцев.

Виталина Бордашева, диспетчер аварийно-диспетчерской службы Витебска:

Интернетом и сайтом пользуются молодые люди, которые точно также оставляют свои заявки, жалобы и какие-то пожелания в наш адрес.

По субботам готовы выслушать людей и во время «прямых линий» в исполнительных комитетах. Рейтинг обращений, по традиции, возглавляют вопросы ЖКХ.

Николай Орлов, глава администрации Первомайского района Витебска:

Большинство дозвонившихся интересуют вопросы комплексной уборки дворовых территорий, уборки в подъездах, благоустройства дворовых территорий, решение вопроса ремонта высыпавшихся межпанельных швов и оперативность принимаемых решений.

Оперативно в свое время приняли решение о модернизации котельной «5 полк». Летом 2016 заменили оборудование – воду, поступающую в квартиры, подогревали дополнительными котлами. Так безболезненно для людей перешли с дров на щепу. Экономический эффект уже ощутили на предприятии.

Василий Шнитников, заместитель главного инженера Витебского предприятия котельных и тепловых сетей:

Снизили себестоимость одной гигакаллории. Если по сравнению с первым полугодием 2016 года она составляла 76 рублей, то после проведения реконструкции – 63 рубля.

Благодаря установке специального оборудования сегодня удается снизить температуру газов, уходящих в атмосферу. А сэкономленное тепло отправляют на подогрев.