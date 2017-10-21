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Обеспечить эти районы деревьями, кустарниками, цветами: новострой Минска украсят зелеными зонами

21 октября 2017 18:06
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Новости Беларуси. Осенний субботник поддержали многие белорусы. Так, в Минске горожане, трудовые коллективы, депутаты благоустраивали парки и сажали деревья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый ландшафт сегодня приобрели многие микрорайоны столицы, где идет строительство жилья.

Для будущих жителей участники трудового флэш-моба создавали зеленые зоны.

Обеспечить эти районы деревьями, кустарниками, цветами: новострой Минска украсят зелеными зонами-1

Николай Остапенко, директор Зеленстроя Фрунзенского района Минска:
Инфраструктура – магазины и остальное – успевает, а вот благоустройство, озеленение… Сегодня много нареканий, что мы не успеваем. Поэтому мы в первую очередь будем уделять внимание тому, чтобы обеспечить эти районы деревьями, кустарниками, цветами.

Чтобы в течение 2-3 лет действительно можно было показать, как должен выглядеть район.

# общество # Субботники в Беларуси # Фотофакт # Николай Остапенко

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