Обеспечить эти районы деревьями, кустарниками, цветами: новострой Минска украсят зелеными зонами

Новости Беларуси. Осенний субботник поддержали многие белорусы. Так, в Минске горожане, трудовые коллективы, депутаты благоустраивали парки и сажали деревья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый ландшафт сегодня приобрели многие микрорайоны столицы, где идет строительство жилья.
Для будущих жителей участники трудового флэш-моба создавали зеленые зоны.
Николай Остапенко, директор Зеленстроя Фрунзенского района Минска:
Инфраструктура – магазины и остальное – успевает, а вот благоустройство, озеленение… Сегодня много нареканий, что мы не успеваем. Поэтому мы в первую очередь будем уделять внимание тому, чтобы обеспечить эти районы деревьями, кустарниками, цветами.
Чтобы в течение 2-3 лет действительно можно было показать, как должен выглядеть район.