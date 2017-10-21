Обеспечить эти районы деревьями, кустарниками, цветами: новострой Минска украсят зелеными зонами

Новости Беларуси. Осенний субботник поддержали многие белорусы. Так, в Минске горожане, трудовые коллективы, депутаты благоустраивали парки и сажали деревья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Остапенко, директор Зеленстроя Фрунзенского района Минска:

Инфраструктура – магазины и остальное – успевает, а вот благоустройство, озеленение… Сегодня много нареканий, что мы не успеваем. Поэтому мы в первую очередь будем уделять внимание тому, чтобы обеспечить эти районы деревьями, кустарниками, цветами.