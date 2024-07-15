Прошёл дорогами войны с самых первых дней! «Незабытые истории»
Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.
Про своего участника войны рассказали внучка и правнук.
«Романовский Николай Казимирович родился 10 марта 1913 года. Уроженец деревни Шалашино Полоцкого района, Витебской области. Участник и инвалид 2 группы Великой Отечественной войны. С первых дней участвовал в Великой Отечественной войне. Техник-лейтенант, шофер 261-го отдельного батальона аэродромного обслуживания, Западный фронт. В июне 1941 года, участвуя в боях в местечке Улла Витебской области, получил тяжелое ранение при бомбардировке и отправлен на лечение в витебский военный госпиталь, затем в эвакогоспиталь в Казани. С ноября 1941 года по октябрь 1946 года – командир машины, помощник командира по технической части, автотехник. Во время войны в 1943 году окончил Калининское военное училище технических войск. В августе 2002 года умер и в этом же году внесен в книгу «Памяць», глава «Яны прайшлі дарогамі вайны» (Полоцк).
В военном билете есть запись о награждении нашего дедушки и прадеда Романовского Николая Казимировича медалью «За Победу над Германией», Указ от 09.05.1945 (к сожалению, медаль не сохранилась). Награжден Знаком «Ветеран войны 1941-1945», медалью Жукова, медалями «30 лет Победы», «50 лет Победы», «50 лет освобождения Беларуси» от немецко-фашистских захватчиков.
Нам – внучке и правнуку Николая Казимировича – очень дорога память, дороги все награды, отзывается болью и трепетом в наших сердцах, что дедушка и прадед защищал нашу Родину, прошел дорогами войны с самых первых дней, когда ему было всего лишь 28 лет. Мы гордимся его мужеством, отвагой, героизмом, тем, что он носил высокое звание участника Великой Отечественной войны. Благодарны за мирное небо над головой и спокойную жизнь в нашей стране».