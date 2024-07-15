Прошёл дорогами войны с самых первых дней! «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй. Про своего участника войны рассказали внучка и правнук.

«Романовский Николай Казимирович родился 10 марта 1913 года. Уроженец деревни Шалашино Полоцкого района, Витебской области. Участник и инвалид 2 группы Великой Отечественной войны. С первых дней участвовал в Великой Отечественной войне. Техник-лейтенант, шофер 261-го отдельного батальона аэродромного обслуживания, Западный фронт. В июне 1941 года, участвуя в боях в местечке Улла Витебской области, получил тяжелое ранение при бомбардировке и отправлен на лечение в витебский военный госпиталь, затем в эвакогоспиталь в Казани. С ноября 1941 года по октябрь 1946 года – командир машины, помощник командира по технической части, автотехник. Во время войны в 1943 году окончил Калининское военное училище технических войск. В августе 2002 года умер и в этом же году внесен в книгу «Памяць», глава «Яны прайшлі дарогамі вайны» (Полоцк).

В военном билете есть запись о награждении нашего дедушки и прадеда Романовского Николая Казимировича медалью «За Победу над Германией», Указ от 09.05.1945 (к сожалению, медаль не сохранилась). Награжден Знаком «Ветеран войны 1941-1945», медалью Жукова, медалями «30 лет Победы», «50 лет Победы», «50 лет освобождения Беларуси» от немецко-фашистских захватчиков.