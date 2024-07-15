«Я видел развалины Берлина». Воспоминания Григория Горовцова. «Незабываемые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Горовцов Григорий Павлович родился в деревне Дары Могилевского района 7 апреля 1925 года. На начало войны ему было 16 лет, в связи с этим он не мог быть призван на фронт. Уничтожив свое свидетельство о рождении, он пошел в военный комиссариат города Могилева и назвав дату рождения 5 мая 1922 (тем самым приписав себе 3 года), был зачислен в истребительно-десантный батальон, целью которого была поимка немецких диверсантов.

Григорий Павлович с 9 июля 1943 года по 29 июня 1944-го находился в партизанском отряде 346, третьей Березинской бригады города Могилева в звании рядового. За эти годы у него много благодарностей за отличные боевые действия по приказу Верховного главнокомандующего Сталина.

У Григория Павловича имеются благодарности за отличные боевые действия по приказу Верховного главнокомандующего Сталина за участие в Висло-Одерской наступательной операции от 21 января 1945 года за прорыв обороны немцев на границе Германии, переход границы и овладение городом Кройцбург.