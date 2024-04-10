«Прошла путь в 15 лет». Легко ли завести собаку особо опасной породы?

Екатерина Забенько, СТВ: Я знаю, чтобы стать хозяйкой этой собаки, этого питомца, вам пришлось закончить курсы, вам пришлось пройти обучение. То есть все это не просто так.

Животные под защитой государства. После того как Президент подписал соответствующий закон, у волонтеров появилась надежда на то, что судьба, жизнь и здоровье братьев наших меньших станет большей ценностью для цивилизованного общества. Как эти вопросы будут регулироваться на уровне города, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Ирина Ралько, зоозащитник:

До принятия этого закона любой человек мог прийти и приобрести собаку. Просто мой питомец – американский стаффордширский терьер, он относится к породам, признанных особо опасными. И, соответственно, до принятия закона были повышены требования, но эти требования были как бы больше по наличию. У нас, что называется, с собой всегда имеется хорошая, качественная, добротная амуниция, намордники. По закону мы не имеем права, это вот в студии, спасибо, мы сняли амуницию, поскольку все имели возможность убедиться в том, что парень не особо опасен.

Ирина Ралько:

Для того, чтобы стать владельцем конкретно этой собаки, я прошла путь в 15 лет. Почему? Потому что я оказалась собственником своей квартиры. На своей жилплощади, с подросшими детьми. Я пошла сначала в одну онлайн-школу, потом в другую онлайн-школу, которые направлены на изучение воспитания, психики, социализации, всех вопросов управления и воспитания собак.

Екатерина Забенько:

Это не должно быть исключением. Ваш пример не должен быть исключением, хотя на данный момент он, наверное, исключением является. Потому что большинство людей предполагают, что любую собаку они могут приобрести, не понимая ни как за ней ухаживать, ни как ее кормить, ни как ее дрессировать, ни как от нее защитить общество.

Ирина Ралько:

Очень хочется напомнить всем желающим завести собаку. Собака не становится сама умной. Да, она от природы наделена большим интеллектом, способностями, но для того, чтобы она стала полноценным членом общества, который не доставляет проблем ни семье, в которой он проживает, ни окружающим, это только воспитание и только дисциплина.

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