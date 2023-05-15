Начинал карьеру с работы водителя. Бывший милиционер рассказал интересные истории задержаний

Вероника Макаревич, ведущая:

Координаты: Минская область, деревня Старина. Особые приметы: бесподобный сыщик и знаменитый авантюрист. Кажется, я знаю, что это. Отправляемся на задание и знакомимся с легендой криминальной милиции.

Ежедневники все расписаны: алкоголики, тунеядцы, ранее судимые. Я полностью наизусть знал свой участок, каждого жулика. Сегодня следствие вели журналисты вместе с Виктором Тарлецким. Щепотка фактов и вуаля: виновники найдены, преступники задержаны. Полковник криминальной милиции решает любые задачки со звездочкой по щелчку пальцев. Сейчас легендарный сыщик на заслуженном отдыхе с улыбкой вспоминает о былых подвигах.

Виктор Тарлецкий, полковник криминальной милиции в запасе:

Мне все время нравилась, с детства, работа в милиции. Мой отец когда-то тоже служил, воевал в кавалерии. Мне нравилось, читал книги, фильмы смотрел, нравилась служба: милицейско-уголовный розыск. Пришел из армии, в милицию устроился – милиционер-водитель вневедомственной охраны. Были задержания преступников, так сказать, воришек, которые лазили по киоскам, ночью работает вневедомственная охрана в основном. Два года в роли водителя, а после учеба в школе милиции. Дорога к успеху будущего героя в погонах началась именно там. Виктор Тарлецкий:

Пошел в участковые, осваивал юго-запад, рейды проводил. Делал засады с патрульно-постовой службой. Мне когда-то начальник райотдела разрешал в резиновых сапогах даже ходить, потому что там грязища была такая – на службе в районе у себя. Были задержания интересные. Меня передвинули в район Карла Либкнехта-Куприянова, тут посложнее, старый район.

Этому мужчине все трудности по плечу. Чем запутаннее история – тем интереснее путь к разгадке. Виктор Тарлецкий:

Здесь уже совсем другой контингент и другие преступления. Кражи из кабинетов, квартирные кражи, кражи через форточку частных домов. Был у меня один интересный эпизод. Жил на Короля, в форме капитана советской армии, летчика, парень совершал квартирные кражи в Минске, на вахтовом самолете летал в Нижневартовск, сбывал похищенное. Там совершал квартирные кражи, в Минске сбывал похищенное. Раньше выезжала на преступление особо тяжкое оперативно-следственная группа: следователь, участковый, сотрудник уголовного розыска, эксперт-криминалист. Если тяжкое – прокурор. Если что-то с подростками связано, работники ИДН, если что-то сфере торговли – БХСС. И вот однажды на месте преступления, собрался весь трудовой коллектив. Вычислить злоумышленника было очень непросто. Но только не для Виктора Ивановича.

Виктор Тарлецкий:

Называю фамилию, она говорит: да-да. Как будто я видел это преступление. Лопатик Николай Иванович, начальник розыска республики, сказал, что бери бумагу, пиши рапорт, а говорю: какой? Пиши рапорт о переводе в уголовный розыск. Так вот я попал в уголовный розыск. Потом меня отправили на более сложный участок: гостиница «Минск», центр Минска. Там, конечно, тяжелее. Сложнее тем, что приезжали жулье с ближайших районов, даст гастроль и уехал. 37 лет я милиции отдал. Милиционер-водитель, участковый инспектор, оперуполномоченный, начальник уголовного розыска и не только. За плечами нашего героя внушительный послужной список и море наград. Виктор Тарлецкий:

Очень часто сню пятиминутки, задержания. Есть и президентские награды. Есть и за раскрытие преступлений. Есть награды, но мундир в Минске. О подвигах столичного Шерлока Холмса коллеги не забывают. Для них он настоящая звезда и главный пример для подражания. Валерия Яскевич, корреспондент:

Уважаемому Виктору Ивановичу, достойному офицеру и борцу с преступностью в день шестидесятилетия.

Виктор Тарлецкий:

Да, такую подарили мне саблю мои подчиненные. Следователь, вот мы с ним над преступлением думаем. Работать – значит работать. А отдыхать – значит отдыхать. Но если работать, то надо и ночь, и до утра. Вовремя не сделаешь – все, уже некого задерживать будет. На пенсии жизнь только начинается. Сейчас Виктор Иванович живет в деревне Старина, содержит живописную агроусадьбу и наслаждается красотой окружающего мира. Душевный хозяин всегда рад гостям и с удовольствием показывает свои владения. Виктор Тарлецкий:

Кроме охоты, я очень люблю сельское хозяйство. На охоту берет с собой специально обученных гончих собак, которые даже принимают участие в соревнованиях.

Виктор Тарлецкий:

Я не сторонник добычи мяса. Мне главное – послушать их работу в лесу, как гоняют зверя, зайца, лису. У легендарного сыщика чего только нет. Для зимних прогулок сани, а для летних – деревянные кареты.

Виктор Тарлецкий:

На этой территории я держу пасеку, мед не ем, но пчел держу. Это очень интересное насекомое, интересно за ними ухаживать. Всех награждаю медом: друзей, семью, внуков. А этому малышу всего полторы недели. В здешних апартаментах живут декоративные и почтовые голуби.

Виктор Тарлецкий:

Вот это взрослый почтовый голубь. Видите, какой клюв. За счет скорости, чтобы в глаза ветер так не задувал, у них такие большие клювы. А сейчас добро пожаловать в овчарню. Сервис для пушистого семейства на все 5 звезд. Виктор Тарлецкий:

Здесь насыпаю зерно, картофель, все необходимое для животного, для овец. По горячим следам отправляемся к жилищу пони. Любовная пара приветливо встречает съемочную группу. Но не стоит сразу доверять широкой улыбке жеребца, он еще тот ревнивец.

Виктор Тарлецкий:

Держу таких лошадей для внуков, приезжают, катаются. Внучка Ника говорит, что это ее лошади.