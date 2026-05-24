Прошел путь от учителя в школе до известного ученого! Интервью с директором Института истории НАН Беларуси

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор Института истории Национальной академии наук Республики Беларусь Вадим Лакиза. Почему выбрал профессию археолога, историка? Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Почему выбрали профессию археолога, историка? Вы родом из деревни? Откуда увлечение историей?

Вадим Лакиза, директор Института истории Национальной академии наук Республики Беларусь:

Детство было интересное, деревенское. Деревня Явор, родители – учителя, мама учитель, а папа был парторгом. Мы были в разных населенных пунктах, родители меняли место жизни. Закончил хвиневичскую школу, но бабушка жила в деревне Явор. Там была разваленная церковь, интересные такие горы, геологи приезжали. Первые мои два впечатления – это встреча с геологами. Мы детьми пошли, насобирали ягод, земляники, черники. Ученые готовили на костре тушенку. Мы к ним, разговорились, угостили их ягодами, а они нас тушенкой. Это мне запомнилось, как-то запало в душу. Потом у меня были друзья, историки, много читали, мама собирала библиотеку. Эта разваленная, разрушенная церковь, мы туда под низ лазили, доставали какие-то предметы. Наверное, первое знакомство с артефактами. С другой стороны, увлечение историей пришло и от учителя истории. У нас учитель истории был ветеран войны, классный руководитель. Мы вместе с классным руководителем каждое лето ходили в походы. В деревне было много ветеранов Великой Отечественной войны. Это шефство над ветеранами тоже давало какую-то любовь к истории. «С третьего курса университета я понимал, что буду заниматься наукой» Александр Осенко:

Не было ли у вас такого момента в жизни, что, ай, эту историю, надо взять клетчатую сумку и ехать торговать?

Вадим Лакиза:

Приработки определенные всегда были. Ты ответственен за семью, за сына, поэтому наука не всегда давала возможность жить хорошо. Приходилось где-то и подторговывать, и сало привозить из Польши на каникулах. Я сразу после окончания университета начал работать в школе, два с половиной года в Новоельне, в Дятловском районе. С третьего курса я понимал, что буду заниматься наукой. Мои старшие товарищи предлагали даже оставить Гродненский университет, исторический факультет, перевестись на заочное и приехать в Институт истории работать лаборантом на четвертом курсе. Я как-то посомневался и решил, что несколько лет дам себе доучиться в университете, а период знакомства более детального и глубокого с Минском будет впереди. Потом женитьба, сын и два года школы. В 1993 году я поступил в форме соискательства в Минск в институт, а в 1994-м поступил в аспирантуру. Какой период в истории больше нравится изучать? Александр Осенко:

Какой период в истории вам больше нравится изучать?

Вадим Лакиза:

Я люблю очень древнюю первобытную археологию, этим занимаюсь и этим живу. Мне иногда говорят, у тебя глаза по-другому горят, когда ты рассказываешь про первобытного шахтера, например, или про первых шахтеров на территории Беларуси. Первые шахтеры приходят сюда, на территорию Беларуси, 4000 лет тому назад. Строили шахты, штреки, подбои. Из лосиных рогов делали орудия труда, добывали кремниевое сырье, из них кремниевые топоры. Александр Осенко:

На какой глубине это все залегало? Как вы туда, извините меня, докопались? Вадим Лакиза:

В 20-30 годы ХХ века, когда начали строить цементный завод на этом месте, вышли на слой мела, в котором залегали кремниевые конкреции. А дальше уже в 60-е, 70-е годы проводили специальные исследования, нашли там даже погребальный комплекс, то есть захороненного шахтера. Эти условия без доступа кислорода дали возможность сохранить не только кости, но и череп. А это важнейшая возможность для ученых восстановить внешний облик человека. «Душа Института истории за последние годы – это исследования на Менке» Александр Осенко:

Раскопки на Менке – это ваше детище.