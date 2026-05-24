От экономических контрактов до культурных событий! В Минске стартуют Дни Казани

Минск встречает гостей из Татарстана. В белорусской столице официально стартуют Дни Казани. Это ответный визит – прошлым летом масштабный праздник Минска принимали на берегах Волги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот раз программа не менее насыщенная: от серьезных экономических контрактов до ярких культурных событий. Главная точка притяжения сегодня, 24 мая, – площадка у Дворца спорта. Там развернулся гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». Шеф-повара лучших татарских ресторанов привезли свои секретные рецепты. Минчане и гости города могут не только попробовать национальные блюда, но и научиться народным танцам и чеканке монет. Фестиваль и ярмарка ремесленников будут работать три дня, каждый вечер гостей ждут выступления казанских артистов.

А 25 мая в столице пройдет крупный бизнес-форум, где обсудят новые совместные проекты. Масштабный обмен опытом запланирован и у медиков. Татарстанские врачи посетят ведущие клиники Минска.