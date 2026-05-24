Каким будет новый Национальный исторический музей? Ответил Вадим Лакиза

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор Института истории Национальной академии наук Республики Беларусь Вадим Лакиза. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Хочу у вас спросить про будущий наш Национальный исторический музей. Какая его концепция, чем он будет наполняться?

Вадим Лакиза, директор Института истории Национальной академии наук Республики Беларусь:

Многим понравилась эта идея, сделать само здание в форме карты Беларуси. Концепцию, в принципе, обозначил глава государства. Он на совещании сказал, что в музеи должны прийти люди, туристы, молодые люди, пройти по всем залам и выйти оттуда патриотом Беларуси, если мы говорим о жителе Беларуси. Быть уверенным в красоте, уникальности тысячелетней истории Беларуси. Все залы Национального исторического музея Беларуси будут пронизаны этой удивительной историей. Историей героизма, людей, событий. Будут обозначены доисторические формы, исторические формы белорусской государственности. Полоцкое, Туровское княжество, период Великого княжества Литовского, Российской империи, национальные формы белорусской государственности, Советский период и, конечно, Республика Беларусь. А Республика Беларусь – это как венец всего исторического развития, к чему мы пришли благодаря труду, упорству наших предков. Там будет показана и современная история, и разные направления жизнедеятельности человека: космос, наука, оборона. Это очень важно, потому что таким образом этот Национальный исторический музей воплощает в себе все национальные достижения современной Республики Беларусь. Понятно, через историю, потому что мы сегодня с вами говорим, а через несколько минут или секунд – это тоже уже история. Каждый факт, каждый день исторический вписывается в это понимание истории. Александр Осенко:

То есть переступив порог этого музея, каждый посетитель окунется с тех давних-давних времен до современных достижений Республики Беларусь.