«Мы даже попали в переделку!» Вадим Лакиза вспомнил свою первую археологическую экспедицию

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор Института истории Национальной академии наук Республики Беларусь Вадим Лакиза.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Помните свою первую археологическую экспедицию?
Вадим Лакиза, директор Института истории Национальной академии наук Республики Беларусь:
Конечно. Первая археологическая экспедиция была еще после первого курса, 1988 год. Это Кричев, Могилевская область, с преподавателем университета мы исследовали древнерусский город, было очень интересно в плане количества археологических артефактов, сложности. Мы жили на турбазе, рядом с автовокзалом, своеобразный город по населению, мы даже попали в переделку. Местное население немножко решило поучить приезжих. Это, кстати, очень часто случалось и случается в археологических экспедициях. Поэтому тут иногда приходится использовать гибкость, мудрость, силу. Это нормально. Каждый мой коллега в археологии может привести десятки примеров. По-другому, наверное, не бывает.
«В археологии коллекционеров нет» – Вадим Лакиза рассказал о ценных артефактах