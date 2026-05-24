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«Мы даже попали в переделку!» Вадим Лакиза вспомнил свою первую археологическую экспедицию

24 мая 2026 07:15
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор Института истории Национальной академии наук Республики Беларусь Вадим Лакиза.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Помните свою первую археологическую экспедицию?

«Мы даже попали в переделку!» Вадим Лакиза вспомнил свою первую археологическую экспедицию-2

Вадим Лакиза, директор Института истории Национальной академии наук Республики Беларусь:
Конечно. Первая археологическая экспедиция была еще после первого курса, 1988 год. Это Кричев, Могилевская область, с преподавателем университета мы исследовали древнерусский город, было очень интересно в плане количества археологических артефактов, сложности. Мы жили на турбазе, рядом с автовокзалом, своеобразный город по населению, мы даже попали в переделку. Местное население немножко решило поучить приезжих. Это, кстати, очень часто случалось и случается в археологических экспедициях. Поэтому тут иногда приходится использовать гибкость, мудрость, силу. Это нормально. Каждый мой коллега в археологии может привести десятки примеров. По-другому, наверное, не бывает.

«В археологии коллекционеров нет» – Вадим Лакиза рассказал о ценных артефактах 

# История # Интервью # НАН Беларуси # Вадим Лакиза # Александр Осенко

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