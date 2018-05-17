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Прощай, школа! Выпускные вечера в Минске пройдут 9 июня

17 мая 2018 19:40
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Новости Беларуси. Время прощаться со школой. В 2018 году последние звонки в столичных учебных заведениях прозвучат 30 мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Прощай, школа! Выпускные вечера в Минске пройдут 9 июня-1

А выпускные вечера запланированы на 9 июня. Купить алкоголь в эти дни, как и прежде, не получится. А вот провести хорошо время без спиртного молодёжь точно сможет.

Прощай, школа! Выпускные вечера в Минске пройдут 9 июня-4

Всех выпускников приглашают на большой праздник, который пройдёт 30 мая в «Минск-Арене». В нынешнем году столичные школы окончат более 10 тысяч человек.

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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