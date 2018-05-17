Прощай, школа! Выпускные вечера в Минске пройдут 9 июня

Новости Беларуси. Время прощаться со школой. В 2018 году последние звонки в столичных учебных заведениях прозвучат 30 мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А выпускные вечера запланированы на 9 июня. Купить алкоголь в эти дни, как и прежде, не получится. А вот провести хорошо время без спиртного молодёжь точно сможет.