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«Есть какая-то уже защита». Как студенты-медики помогают вакцинировать белорусов

05 июля 2021 11:52
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Новости Беларуси. Около миллиона белорусов получили первую дозу вакцины от COVID-19. Свыше 635 тысяч человек прошли полный курс. Массовая вакцинация продолжается. С 5 июля к кампании активно подключились студенты-медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Есть какая-то уже защита». Как студенты-медики помогают вакцинировать белорусов-1

Во всех поликлиниках Минска ребята прививали всех желающих. Ранее с просьбой помочь работникам больниц и поликлиник к ним обратился председатель Мингорисполкома.

Ректор БГМУ: нет ни одной поликлиники, больницы в Минске, где бы не работал наш студент

«Есть какая-то уже защита». Как студенты-медики помогают вакцинировать белорусов-4

Например, студентка 4 курса Валентина Мельникова сейчас проходит врачебно-производственную практику в 39-й городской поликлинике.

«Есть какая-то уже защита». Как студенты-медики помогают вакцинировать белорусов-7

Валентина Мельникова, студентка 4 курса БГМУ:
Мы каждый день посещаем практику. Через день в первую и вторую смену. Мы стараемся активно принимать участие в вакцинации, потому что мы понимаем, насколько это важно для нашего населения. Прекрасно, что появилась вакцина, что есть какая-то уже защита, что люди уже могут быть уверены, что они могут не заболеть коронавирусной инфекцией.

Мы оказываем врачебную помощь, это не медсестринская. Мы осматриваем пациентов перед вакцинацией, проводим с ними опросы, анкетирование. Это не медсестринская практика, которая у нас была на третьем курсе.

# Вакцинация # общество # Мельникова Валентина # Фотофакт

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