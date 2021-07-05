«Есть какая-то уже защита». Как студенты-медики помогают вакцинировать белорусов

Новости Беларуси. Около миллиона белорусов получили первую дозу вакцины от COVID-19. Свыше 635 тысяч человек прошли полный курс. Массовая вакцинация продолжается. С 5 июля к кампании активно подключились студенты-медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Мельникова, студентка 4 курса БГМУ:

Мы каждый день посещаем практику. Через день в первую и вторую смену. Мы стараемся активно принимать участие в вакцинации, потому что мы понимаем, насколько это важно для нашего населения. Прекрасно, что появилась вакцина, что есть какая-то уже защита, что люди уже могут быть уверены, что они могут не заболеть коронавирусной инфекцией.

Мы оказываем врачебную помощь, это не медсестринская. Мы осматриваем пациентов перед вакцинацией, проводим с ними опросы, анкетирование. Это не медсестринская практика, которая у нас была на третьем курсе.