«Мне просто необходима эта прививка». В Беларуси продолжается вакцинация от коронавируса

Новости Беларуси. Около миллиона белорусов получили первую дозу вакцины от COVID-19. Свыше 635 тысяч человек прошли полный курс. Массовая вакцинация продолжается. С 5 июля к кампании активно подключились студенты-медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси сейчас используют две вакцины – китайскую и российскую. В ближайшее время поступит и новая – «Спутник Лайт». Минчанка Галина настояла на выборе российской вакцины, так как считает, что она будет признана во всем мире.
«Есть какая-то уже защита». Как студенты-медики помогают вакцинировать белорусов
Галина Максимович:
Я работаю в салоне красоты. Я общаюсь с очень многими людьми. Наши клиенты многие переболели, кто-то уже вакцинировался, наши сотрудники. Да, я общаюсь с очень большим количеством людей, поэтому мне просто необходима эта прививка. Тем более что я живу с пожилыми людьми, с родителями, и они уже сделали. Я тоже должна поддержать их.