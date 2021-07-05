«Мне просто необходима эта прививка». В Беларуси продолжается вакцинация от коронавируса

В Беларуси сейчас используют две вакцины – китайскую и российскую. В ближайшее время поступит и новая – «Спутник Лайт». Минчанка Галина настояла на выборе российской вакцины, так как считает, что она будет признана во всем мире.

Галина Максимович:

Я работаю в салоне красоты. Я общаюсь с очень многими людьми. Наши клиенты многие переболели, кто-то уже вакцинировался, наши сотрудники. Да, я общаюсь с очень большим количеством людей, поэтому мне просто необходима эта прививка. Тем более что я живу с пожилыми людьми, с родителями, и они уже сделали. Я тоже должна поддержать их.