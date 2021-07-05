Ректор БГМУ: нет ни одной поликлиники, больницы в Минске, где бы не работал наш студент

Новости Беларуси. Около миллиона белорусов получили первую дозу вакцины от COVID-19. Свыше 635 тысяч человек прошли полный курс. Массовая вакцинация продолжается. С 5 июля к кампании активно подключились студенты-медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Рубникович, ректор БГМУ:

Не секрет, что более полутора тысяч наших студентов в течение прошлого и этого года достаточно активно участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией. В настоящее время нет ни одной поликлиники, больницы в Минске, где бы не работал студент Белорусского государственного медицинского университета. В общей сумме это около тысячи наших студентов, которые будут участвовать в проведении вакцинации граждан не только Минска, по сути дела, – всей Республики Беларусь. Потому что большая половина наших студентов остается в Минске по всем поликлиникам и больницам города. Но и часть наших ребят уезжает в свои города, населенные пункты, свои поликлиники, где тоже проходят производственную практику.