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Пропуск в пограничную зону теперь можно оформить через интернет

01 марта 2018 06:52
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Новости Беларуси. С 1 марта Государственный пограничный комитет будет принимать документы на едином портале электронных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пропуск в пограничную зону теперь можно оформить через интернет-1

  

Онлайн смогут подавать ходатайства и юридические лица. Для оформления пакета документов достаточно зарегистрироваться на сайте портала и заполнить соответствующую анкету. После рассмотрения заявления на электронную почту должен прийти ответ с указанием, в каком из органов пограничной службы можно забрать пропуск.  

# общество # Таможня Беларуси # Фотофакт

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