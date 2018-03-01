Пропуск в пограничную зону теперь можно оформить через интернет

Новости Беларуси. С 1 марта Государственный пограничный комитет будет принимать документы на едином портале электронных услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Онлайн смогут подавать ходатайства и юридические лица. Для оформления пакета документов достаточно зарегистрироваться на сайте портала и заполнить соответствующую анкету. После рассмотрения заявления на электронную почту должен прийти ответ с указанием, в каком из органов пограничной службы можно забрать пропуск.