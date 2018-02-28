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1 марта начинается ремонт трамвайных путей от Мясникова до Чапаева. Взамен пустят 901 автобус

28 февраля 2018 21:27
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Новости Беларуси. Временные изменения в движении трамваев: 1 марта приступят к реконструкции трамвайной ветки от площади Мясникова до улицы Чапаева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

1 марта начинается ремонт трамвайных путей от Мясникова до Чапаева. Взамен пустят 901 автобус-1

  

Ориентировочно до 14 сентября трамвайные маршруты № 1, 4 и 7 закрываются. Увеличат количество вагонов на маршрутах № 3 и 6. А работу 11 трамвая продлят до 22:00. Пассажирам временно придется переесть на автобус.  

1 марта начинается ремонт трамвайных путей от Мясникова до Чапаева. Взамен пустят 901 автобус-4

  

Алексей Косинский, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:  
Будет организована работа временного автобусного маршрута № 901 от диспетчерской станции «Дружная» до Комаровского рынка. На маршруте планируется работа с интервалом порядка 5-6 минут в часы пик по будним дням. И в дневное время – порядка 8 минут.  

Реконструкцию трамвайных путей выполнят по современной технологии, модернизируют и остановочные пункты. Кстати, морозная погода не должна сорвать планы строителей.  

# общество # Фотофакт # Общественный транспорт # Алексей Косинский

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