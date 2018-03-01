Прямой эфир

Арктическое дизтопливо: зачем нужно в Беларуси и где можно купить?

01 марта 2018 06:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Концерн «Белнефтехим» реализует арктическое дизтопливо по всей стране. Заправиться «дизелем» с улучшенными низкотемпературными характеристиками можно на 241 автозаправочной станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Арктическое дизтопливо: зачем нужно в Беларуси и где можно купить?-1

  

Такое топливо работает при температурах до -32ºС. Это особенно актуально сейчас, когда практически по всей Европе, в том числе и в Беларуси, установились сильные морозы. По прогнозу синоптиков, такой «трескучий» минус продержится вплоть до 8 марта.  

# общество # Автозаправки в Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
1 марта начинается ремонт трамвайных путей от Мясникова до Чапаева. Взамен пустят 901 автобус
28 февраля 2018 21:27

1 марта начинается ремонт трамвайных путей от Мясникова до Чапаева. Взамен пустят 901 автобус

С новым дизайном и защитой от подделок. В продаже появились новые талоны на проезд
28 февраля 2018 21:12

С новым дизайном и защитой от подделок. В продаже появились новые талоны на проезд

Операция «Эвакуация»: в Минске освобождают проезжую часть от неправильно припаркованных грузовиков
28 февраля 2018 21:10

Операция «Эвакуация»: в Минске освобождают проезжую часть от неправильно припаркованных грузовиков