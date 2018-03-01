Арктическое дизтопливо: зачем нужно в Беларуси и где можно купить?

Новости Беларуси. Концерн «Белнефтехим» реализует арктическое дизтопливо по всей стране. Заправиться «дизелем» с улучшенными низкотемпературными характеристиками можно на 241 автозаправочной станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое топливо работает при температурах до -32ºС. Это особенно актуально сейчас, когда практически по всей Европе, в том числе и в Беларуси, установились сильные морозы. По прогнозу синоптиков, такой «трескучий» минус продержится вплоть до 8 марта.