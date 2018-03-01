Как распознать завистников и извлекать пользу из собственной зависти?

Если и есть в мире что-то относительно постоянное, так это зависть. Она способна «съедать изнутри» даже самую гармоничную личность. Стоит лишь заглянуть в социальные сети: дорогие курорты, модные наряды, глянцевая внешность – круговорот вечной сиесты, соблазняющий своей недосягаемостью.

Милана Бакунович, заведующая кафедрой психологического обеспечения профессиональной деятельности «Института психологии БГПУ»:

Для чего мы это делаем? Мы хотим, чтобы нам мир позавидовал? Если бы мы задавали себе вопрос: «для чего мы это делаем?», то поводов для зависти было бы меньше. Ведь зависть разрушает человека завидующего, ведь она не позволяет ему насладиться моментом текущей жизни, она не позволяет ему увидеть, то, что он может сделать сам, к чему он может прийти, чего он может добиться. Она не позволяет завидующему человеку почувствовать радость человеческого общения, искреннее отношение.

На просторах всемирной паутины распознать завистника не составит труда. Злобные комментарии и «ядовитая» критика не оставит сомнений: ваша «полная чаша» не даёт злопыхателю покоя. В реальной жизни «тревожным звоночком» может стать лицо собеседника.

Милана Бакунович:

Если человек слабо себя контролирует и не может собой управлять, то, конечно, у него на лице отразятся все отрицательные эмоции. Это может быть гнев, это может быть злость, это может быть обида, в том числе, это может быть, конечно, какое-то разочарование. И мы увидим это через выражение глаз, через форму бровей, мы увидим это через какое-то, ну, скажем так, выражение губ. Это будет, конечно, не улыбка, а если улыбка, то очень неестественная.

«Взращённая» внутри себя, пожирающая «концентрированная» зависть, способна обезобразить не только душу, но и внешний облик.

Милана Бакунович:

Когда человек искренне нам радуется и искренне нам сопереживает, горд за наши успехи, его лицо гармонично. Когда человек нам завидует, обязательно будет какая-то дисфункциональность, дисгармоничность лица; то есть лицо будет в чём-то кривое. Это будет кривая улыбка, не совсем чётко поднятые уголки губ, это будет противоречие между выражением глаз и выражение губ. У человека меняется цвет лица, и он не такой фарфоровый, бело-розовый, а он становится каким-то землистым или даже тёмным.

Важным шагом к «исцелению» является осознание наличия зависти. Второй шаг – это понять, что признание чужих успехов может послужить важным соревновательным стимулом для собственных достижений и отличным мотиватором. Вы сможете двигаться к цели без какого-либо вреда для душевного равновесия.

Милана Бакунович:

В той ситуации, когда вы начали завидовать, подумайте: что изменится в вашей жизни, по результатам вашей зависти. Если не изменится ничего, стоит ли городить огород? Это первое. Второе – подумайте, насколько предмет зависти важен вам. Любые упражнения, которые ориентированы на самопознание, на самоанализ, которые позволят человеку повысить самооценку, узнать что-то о своих способностях и склонностях – они все являются противостоянием зависти. Очень сложно сравнивать себя с тем, у кого есть больше. Ну, попробуй сравнить себя с тем, кому дано меньше.

Обратите деструктивное чувство в позитивное. Найдите своё место в жизни, достигайте совершенства в избранной деятельности – это одновременно и важнейшее средство борьбы с завистью, уничтожение её в себе и новый источник зависти для окружающих.