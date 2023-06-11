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«Промывали людям мозги, призывали к стачкам». Для чего «независимые» профсоюзы плясали под дудку МОТ?

11 июня 2023 17:04
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МОТ – это специализированное учреждение Организации Объединенных Наций. Беларусь является членом международной организации труда с 1954 года и ратифицировала 51 ее конвенцию, в том числе восемь основополагающих. Это написано в официальных документах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Значит, дружили мы с организацией, дружили, и вдруг нас пытаются обвинить в том, что якобы люди не имеют возможности объединяться в профсоюзы и заключать коллективные договоры.

«Промывали людям мозги, призывали к стачкам». Для чего «независимые» профсоюзы плясали под дудку МОТ?-1

Это в стране, в которой более 90 % работников являются членами профессиональных союзов и действует свыше 20 тысяч коллективных договоров с дополнительными гарантиями для работников. А если внимательно присмотреться, речь идет о тех самых «независимых» объединениях, которые в 2020-м призывали выходить на забастовки и фактически пытались остановить отечественную экономику. Результаты были бы плачевными – скатились бы обратно в 1990-е.

«Дело» против Беларуси председатель Белорусской федерации профсоюзов называет абсурдным и сфальсифицированным. Вместе с тем, спецдокладчик ООН призвал МОТ не вводить санкции против нашей страны. Прислушаются ли?

Кто стоял за так называемыми независимыми профсоюзами и чего добивались кукловоды, разбирался Сергей Шуманский.

«Промывали людям мозги, призывали к стачкам». Для чего «независимые» профсоюзы плясали под дудку МОТ?-4

Андрей Стрижак:
Независимый профсоюз – это организация, которая может защитить ваши права тогда, когда от вас отвернутся и наниматель, и государство, и провластные профсоюзы.

«Промывали людям мозги, призывали к стачкам». Для чего «независимые» профсоюзы плясали под дудку МОТ?-7

Вот так просто и сладко для уха главный ростовщик польского подполья Андрей Стрижак три года назад рекламировал «независимые» профсоюзы. А началась эта история глобального обмана и сплошного деструктива более 30 лет назад. Тогда под вывеской независимого профсоюзного движения в Беларуси группы оппозиционно настроенных товарищей, назовем их так, внезапно организовались в профильные структуры с целью якобы защищать права рабочих. И появились у этих «независимых» вполне себе конкретные названия – мы умышленно не будем их перечислять, потому что они уже не актуальны. Только вот о конкретике своей деятельности эти самые независимые профсоюзы никому не рассказывали. Мол, вы вступайте, а мы вам обязательно поможем.

Андрей Стрижак:
Независимый профсоюз – это организация, у которой есть юридическая служба, которая придет вам на помощь в том случае, если придется судиться. Мы не любим судиться, ходить в суды, но иногда только в суде можно восстановить справедливость и доказать свою правду. Особенно это касается трудовых отношений.

«Промывали людям мозги, призывали к стачкам». Для чего «независимые» профсоюзы плясали под дудку МОТ?-10

Чем могут помочь эти сомнительные личности с каламбурными обещаниями, никогда не было понятно, да и про успехи, и заслуги свои перед народом они как-то умалчивали. Получалось, вроде как они и есть, но их как бы и нет. Все проекты реализовывались только на бумаге, и десятки тысяч белорусов понятия не имели о том, куда и зачем они когда-то вступили. Вот как пример – одно из предприятий Новополоцка, между прочим, нефтехимического флагмана и научно-промышленного центра Беларуси. Здесь тоже когда-то повелись на обещания таких, как Стрижак. И нужно сказать, ситуация была не из приятных, но город и его предприятия выстояли. А сегодня люди искренне и без прикрас говорят о реальности независимых профсоюзов.

«Промывали людям мозги, призывали к стачкам». Для чего «независимые» профсоюзы плясали под дудку МОТ?-13

Александр Кравец:
Это была какая-то непонятная и малочисленная структура, которая занималась неизвестно чем. Возглавлял ее какой-то алкоголик-пенсионер, какие-то малочисленные сборы были, непонятно чем занимались. И вообще, что значит независимый профсоюз? Как профсоюз может быть независим? Профсоюз должен защищать права работников, а не быть ни от кого независимым. А здесь люди открыто преследовали какие-то свои интересы. Они были крайне политизированы, лезли в политику, понятно было, чего они добиваются.

«Промывали людям мозги, призывали к стачкам». Для чего «независимые» профсоюзы плясали под дудку МОТ?-16

Тем временем «работа» в этих лжеорганизациях шла (и довольно активная), только к профсоюзной тематике она не имела никакого отношения. Простых рабочих лидеры этих псевдоструктур использовали исключительно в корыстных целях – для получения финансирования из-за рубежа. Ведь, чтобы существовать, подобным организациям нужны были ежемесячные взносы от своих участников. Но их, понятное дело, никто не платил. Вот и приходилось руководителям независимых профсоюзов активно налаживать сотрудничество с иностранными структурами. Проще говоря – стоять на коленях с протянутой рукой, обивая пороги таких же «независимых», но международных организаций.

«Промывали людям мозги, призывали к стачкам». Для чего «независимые» профсоюзы плясали под дудку МОТ?-19

Геннадий Федынич:
Профсоюз РЭП, как у нас шутят, это не только музыка. Он образовался в 1991 году при развале Советского Союза. Это был один из самых крупных промышленных профсоюзов Беларуси. Профсоюз сегодня входит в другой профцентр национальный – в конгресс демократических профсоюзов. РЭП сегодня является членом международного глобального профсоюзного IndustriALL, который объединяет 52 миллиона членов и еще несколько организаций. Мы всегда были активны.

«Промывали людям мозги, призывали к стачкам». Для чего «независимые» профсоюзы плясали под дудку МОТ?-22

Примерно так уже экс-руководитель одного из таких экс-независимых профсоюзов Геннадий Федынич рекламирует свое детище. Видимо, в надежде на очередной евротранш. К слову, кто набивал карманы белорусских профсоюзных аферистов сейчас уже доподлинно известно. Авторитет у всех высокий, а вот поступки низкие. Это и Международная организация труда, между прочим, структура ООН, и Международная конфедерация профсоюзов, и глобальный профсоюзный союз IndustriALL, и еще много других иностранных организаций помельче. Делили деньги аферисты, как в лихих 1990-х: пачками запихивая в карманы десятки тысяч долларов. В итоге белорусские «независимые» спокойно сидели на грантах и в прямом смысле жили припеваючи. Александр Ярошук, Сергей Антусевич, Максим Позняков, Александр Бухвостов, Николай Шарах и тот самый Геннадий Федынич. Они действительно не беспокоились о деньгах. В то время как простые рабочие, чьи интересы якобы защищали «независимые» профсоюзы, не видели от них ни копейки. Так бог с ними, с деньгами. Набивали бы свои карманы и никого не трогали. Но истинная суть этих деструктивных ячеек вскрылась в 2020-м, когда именно от независимых профсоюзов пошли первые призывы к стачкам, митингам и остановке производства.

«Промывали людям мозги, призывали к стачкам». Для чего «независимые» профсоюзы плясали под дудку МОТ?-25

Александр Кравец:
В 2020 году группа оппозиционно настроенных людей воспользовалась этой структурой и решила захватить ее для того, чтобы промывать людям мозги, призывать их к стачкам, забастовкам. Даже мне, простому работнику, было понятно, что это может привести к не очень хорошим последствиям. Призывали к санкциям, остановить и убить производство, экономику. А что это такое? Это наш карман, то, что нас кормит. Убить наши государство и заводы. А дальше что – а дальше получилось, что часть из этих людей ушли в стачку по призыву этой непонятной организации, часть уволились, часть уволили. Некоторые из них, нарушив законодательство, попали на скамью подсудимых. И что вы скажете, что это защита прав трудящихся? Это чистой воды шарлатанство.

«Промывали людям мозги, призывали к стачкам». Для чего «независимые» профсоюзы плясали под дудку МОТ?-28

Александр Емельянов:
С приходом 2020 года и событий в том году я сделал небольшую (а может, и большую даже) оплошность – вступил в независимый профсоюз. Заманивали юридическими всякими поддержками, как они кричали, «светлым будущим». Но, честно вам скажу, по факту это все полная ширма. Поддался, наверное, стадному инстинкту, все туда пошли, ну и позвали за собой. Говорят, пошли, сделаем. Позвали и позвали, я и пошел. Но там все оказалось не так, как они пели. Ребята, даже не думайте, не начинайте вот эти все действия, никаких независимых профсоюзов, сообществ и тому подобное. Вы работаете, вас всех обеспечивают, вы живете достойно.

«Промывали людям мозги, призывали к стачкам». Для чего «независимые» профсоюзы плясали под дудку МОТ?-31

Надо сказать, схема эта для нашей страны уже хорошо знакомая. Так же, например, почти 30 лет «работал» так называемый правозащитный центр «Весна». Змагары изображали бурную деятельность, которая заключалась в липовых отчетах и рассказах о белорусской кровавой диктатуре. А на самом деле Беляцкий и компания жили не тужили за счет грантов из Европы, а потом на эти же деньги готовили митинги и протесты в 2020-м. Точь в точь, как и «независимые» профсоюзы. Просто взгляните на методы их работы.

«Промывали людям мозги, призывали к стачкам». Для чего «независимые» профсоюзы плясали под дудку МОТ?-34

Хватит спонсировать неэффективный профсоюз, вступайте в независимый профсоюз! Вместе мы сможем отстоять свои права. Вместе мы – сила!

Но как бы ни старались «независимые» Беларуси и всего мира раскачать нашу страну, остановить производства и устроить госпереворот, ничего не вышло. Миллионы американских и европейских долларов пошли в корзину. 19 июля 2022 года Верховный суд вынес решение о прекращении деятельности «независимых» профсоюзов. А некоторые из них и вовсе признаны «экстремистскими формированиями».

«Промывали людям мозги, призывали к стачкам». Для чего «независимые» профсоюзы плясали под дудку МОТ?-37

Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:
В ходе судебного рассмотрения установлено, что вместо защиты трудовых и социально-экономических прав членов профсоюзов, предотвращения незаконных забастовок, простоев, эскалации в обществе руководители и ряд членов указанных профсоюзов принимали активное участие в деструктивной деятельности, массовых мероприятиях, нарушающих общественный порядок, распространяли информационную продукцию экстремистского содержания. По всем фактам их противоправной деятельности возбуждены уголовные дела, а также приняты меры административного воздействия.

«Промывали людям мозги, призывали к стачкам». Для чего «независимые» профсоюзы плясали под дудку МОТ?-40

Наши люди очень быстро поняли, что такое на самом деле эти «независимые» профсоюзы, а те, кто не понял или не захотел, сейчас отбывают наказание рядом с руководителями этих лжеструктур. Ведь закон в нашей стране один для всех, и его надо соблюдать – так когда-то сказал Президент в интервью Associated Press, отвечая вопрос о работе в Беларуси «независимых» профсоюзов. Независимость в Беларуси не пустые слова и действительно стоит дорого. Но исчисляется вовсе не деньгами.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Сергей Шуманский # Фотофакт

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