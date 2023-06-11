«Промывали людям мозги, призывали к стачкам». Для чего «независимые» профсоюзы плясали под дудку МОТ?

МОТ – это специализированное учреждение Организации Объединенных Наций. Беларусь является членом международной организации труда с 1954 года и ратифицировала 51 ее конвенцию, в том числе восемь основополагающих. Это написано в официальных документах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Значит, дружили мы с организацией, дружили, и вдруг нас пытаются обвинить в том, что якобы люди не имеют возможности объединяться в профсоюзы и заключать коллективные договоры.

Это в стране, в которой более 90 % работников являются членами профессиональных союзов и действует свыше 20 тысяч коллективных договоров с дополнительными гарантиями для работников. А если внимательно присмотреться, речь идет о тех самых «независимых» объединениях, которые в 2020-м призывали выходить на забастовки и фактически пытались остановить отечественную экономику. Результаты были бы плачевными – скатились бы обратно в 1990-е. «Дело» против Беларуси председатель Белорусской федерации профсоюзов называет абсурдным и сфальсифицированным. Вместе с тем, спецдокладчик ООН призвал МОТ не вводить санкции против нашей страны. Прислушаются ли? Кто стоял за так называемыми независимыми профсоюзами и чего добивались кукловоды, разбирался Сергей Шуманский.

Андрей Стрижак:

Независимый профсоюз – это организация, которая может защитить ваши права тогда, когда от вас отвернутся и наниматель, и государство, и провластные профсоюзы.

Вот так просто и сладко для уха главный ростовщик польского подполья Андрей Стрижак три года назад рекламировал «независимые» профсоюзы. А началась эта история глобального обмана и сплошного деструктива более 30 лет назад. Тогда под вывеской независимого профсоюзного движения в Беларуси группы оппозиционно настроенных товарищей, назовем их так, внезапно организовались в профильные структуры с целью якобы защищать права рабочих. И появились у этих «независимых» вполне себе конкретные названия – мы умышленно не будем их перечислять, потому что они уже не актуальны. Только вот о конкретике своей деятельности эти самые независимые профсоюзы никому не рассказывали. Мол, вы вступайте, а мы вам обязательно поможем. Андрей Стрижак:

Независимый профсоюз – это организация, у которой есть юридическая служба, которая придет вам на помощь в том случае, если придется судиться. Мы не любим судиться, ходить в суды, но иногда только в суде можно восстановить справедливость и доказать свою правду. Особенно это касается трудовых отношений.

Чем могут помочь эти сомнительные личности с каламбурными обещаниями, никогда не было понятно, да и про успехи, и заслуги свои перед народом они как-то умалчивали. Получалось, вроде как они и есть, но их как бы и нет. Все проекты реализовывались только на бумаге, и десятки тысяч белорусов понятия не имели о том, куда и зачем они когда-то вступили. Вот как пример – одно из предприятий Новополоцка, между прочим, нефтехимического флагмана и научно-промышленного центра Беларуси. Здесь тоже когда-то повелись на обещания таких, как Стрижак. И нужно сказать, ситуация была не из приятных, но город и его предприятия выстояли. А сегодня люди искренне и без прикрас говорят о реальности независимых профсоюзов.

Александр Кравец:

Это была какая-то непонятная и малочисленная структура, которая занималась неизвестно чем. Возглавлял ее какой-то алкоголик-пенсионер, какие-то малочисленные сборы были, непонятно чем занимались. И вообще, что значит независимый профсоюз? Как профсоюз может быть независим? Профсоюз должен защищать права работников, а не быть ни от кого независимым. А здесь люди открыто преследовали какие-то свои интересы. Они были крайне политизированы, лезли в политику, понятно было, чего они добиваются.

Тем временем «работа» в этих лжеорганизациях шла (и довольно активная), только к профсоюзной тематике она не имела никакого отношения. Простых рабочих лидеры этих псевдоструктур использовали исключительно в корыстных целях – для получения финансирования из-за рубежа. Ведь, чтобы существовать, подобным организациям нужны были ежемесячные взносы от своих участников. Но их, понятное дело, никто не платил. Вот и приходилось руководителям независимых профсоюзов активно налаживать сотрудничество с иностранными структурами. Проще говоря – стоять на коленях с протянутой рукой, обивая пороги таких же «независимых», но международных организаций.

Геннадий Федынич:

Профсоюз РЭП, как у нас шутят, это не только музыка. Он образовался в 1991 году при развале Советского Союза. Это был один из самых крупных промышленных профсоюзов Беларуси. Профсоюз сегодня входит в другой профцентр национальный – в конгресс демократических профсоюзов. РЭП сегодня является членом международного глобального профсоюзного IndustriALL, который объединяет 52 миллиона членов и еще несколько организаций. Мы всегда были активны.

Примерно так уже экс-руководитель одного из таких экс-независимых профсоюзов Геннадий Федынич рекламирует свое детище. Видимо, в надежде на очередной евротранш. К слову, кто набивал карманы белорусских профсоюзных аферистов сейчас уже доподлинно известно. Авторитет у всех высокий, а вот поступки низкие. Это и Международная организация труда, между прочим, структура ООН, и Международная конфедерация профсоюзов, и глобальный профсоюзный союз IndustriALL, и еще много других иностранных организаций помельче. Делили деньги аферисты, как в лихих 1990-х: пачками запихивая в карманы десятки тысяч долларов. В итоге белорусские «независимые» спокойно сидели на грантах и в прямом смысле жили припеваючи. Александр Ярошук, Сергей Антусевич, Максим Позняков, Александр Бухвостов, Николай Шарах и тот самый Геннадий Федынич. Они действительно не беспокоились о деньгах. В то время как простые рабочие, чьи интересы якобы защищали «независимые» профсоюзы, не видели от них ни копейки. Так бог с ними, с деньгами. Набивали бы свои карманы и никого не трогали. Но истинная суть этих деструктивных ячеек вскрылась в 2020-м, когда именно от независимых профсоюзов пошли первые призывы к стачкам, митингам и остановке производства.

Александр Кравец:

В 2020 году группа оппозиционно настроенных людей воспользовалась этой структурой и решила захватить ее для того, чтобы промывать людям мозги, призывать их к стачкам, забастовкам. Даже мне, простому работнику, было понятно, что это может привести к не очень хорошим последствиям. Призывали к санкциям, остановить и убить производство, экономику. А что это такое? Это наш карман, то, что нас кормит. Убить наши государство и заводы. А дальше что – а дальше получилось, что часть из этих людей ушли в стачку по призыву этой непонятной организации, часть уволились, часть уволили. Некоторые из них, нарушив законодательство, попали на скамью подсудимых. И что вы скажете, что это защита прав трудящихся? Это чистой воды шарлатанство.

Александр Емельянов:

С приходом 2020 года и событий в том году я сделал небольшую (а может, и большую даже) оплошность – вступил в независимый профсоюз. Заманивали юридическими всякими поддержками, как они кричали, «светлым будущим». Но, честно вам скажу, по факту это все полная ширма. Поддался, наверное, стадному инстинкту, все туда пошли, ну и позвали за собой. Говорят, пошли, сделаем. Позвали и позвали, я и пошел. Но там все оказалось не так, как они пели. Ребята, даже не думайте, не начинайте вот эти все действия, никаких независимых профсоюзов, сообществ и тому подобное. Вы работаете, вас всех обеспечивают, вы живете достойно.

Надо сказать, схема эта для нашей страны уже хорошо знакомая. Так же, например, почти 30 лет «работал» так называемый правозащитный центр «Весна». Змагары изображали бурную деятельность, которая заключалась в липовых отчетах и рассказах о белорусской кровавой диктатуре. А на самом деле Беляцкий и компания жили не тужили за счет грантов из Европы, а потом на эти же деньги готовили митинги и протесты в 2020-м. Точь в точь, как и «независимые» профсоюзы. Просто взгляните на методы их работы.

Хватит спонсировать неэффективный профсоюз, вступайте в независимый профсоюз! Вместе мы сможем отстоять свои права. Вместе мы – сила! Но как бы ни старались «независимые» Беларуси и всего мира раскачать нашу страну, остановить производства и устроить госпереворот, ничего не вышло. Миллионы американских и европейских долларов пошли в корзину. 19 июля 2022 года Верховный суд вынес решение о прекращении деятельности «независимых» профсоюзов. А некоторые из них и вовсе признаны «экстремистскими формированиями».

Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:

В ходе судебного рассмотрения установлено, что вместо защиты трудовых и социально-экономических прав членов профсоюзов, предотвращения незаконных забастовок, простоев, эскалации в обществе руководители и ряд членов указанных профсоюзов принимали активное участие в деструктивной деятельности, массовых мероприятиях, нарушающих общественный порядок, распространяли информационную продукцию экстремистского содержания. По всем фактам их противоправной деятельности возбуждены уголовные дела, а также приняты меры административного воздействия.