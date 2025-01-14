Промышленный альпинист из Минска рассказал, как с женой воспитывает 4-х детей

Олег Войтик, отец 4-х детей, промышленный альпинист:

С женой познакомились во время службы в армии. Мы познакомились и практически сразу расписались. Пошла семейная жизнь.

Я работал в университете физкультуры, на кафедре спортивно-боевых единоборств и физподготовки на полторы ставки. По выходным подрабатывал строителем. В течение 12 лет у меня отпуска не было. Я шел работать подсобником, потом – альпинистом.

У меня четверо детей. Дети рождаются от большой любви. Мы даже не задумывались. Было два, потом три. Тяжелее, но зато веселее и интереснее. Нужно быть готовыми к упорному труду, но мы с женой можем делать вместе практически все. Можем вместе заниматься строительными делами. Когда приезжаем в деревню, колем дрова.