Промышленный альпинист из Минска рассказал, как с женой воспитывает 4-х детей

Олег Войтик, отец 4-х детей, промышленный альпинист:
С женой познакомились во время службы в армии. Мы познакомились и практически сразу расписались. Пошла семейная жизнь.
Олег Войтик, отец 4-х детей, промышленный альпинист:
С женой познакомились во время службы в армии. Мы познакомились и практически сразу расписались. Пошла семейная жизнь.
Я работал в университете физкультуры, на кафедре спортивно-боевых единоборств и физподготовки на полторы ставки. По выходным подрабатывал строителем. В течение 12 лет у меня отпуска не было. Я шел работать подсобником, потом – альпинистом.
У меня четверо детей. Дети рождаются от большой любви. Мы даже не задумывались. Было два, потом три. Тяжелее, но зато веселее и интереснее. Нужно быть готовыми к упорному труду, но мы с женой можем делать вместе практически все. Можем вместе заниматься строительными делами. Когда приезжаем в деревню, колем дрова.
В моей семье есть удивительный баланс. Две девочки, от которых я получаю девичье тепло. И два мальчика, которые, подрастая, все больше становятся похожими на настоящих мужчин. Рождается чувство гордости, уверенности. Поэтому я очень счастливый человек.
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