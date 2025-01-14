В Минске проходит тренировка представителей Вооружённых сил Беларуси и России

Это часть комплекса мероприятий по подготовке к совместному стратегическому учению «Запад-2025», которое пройдет в 2025 году на территории нашей страны. Тема занятий – «Принятие решения на применение РГВ(С) в интересах обеспечения военной безопасности». На протяжении трех дней представители Вооруженных сил Беларуси и России на стационарных пунктах управления проработают один из вариантов применения группировок войск в ходе совместных действий.