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В Минске проходит тренировка представителей Вооружённых сил Беларуси и России

14 января 2025 07:55
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Повышая обороноспособность Союзного государства. Совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проходит тренировка представителей Вооружённых сил Беларуси и России-2

Это часть комплекса мероприятий по подготовке к совместному стратегическому учению «Запад-2025», которое пройдет в 2025 году на территории нашей страны. Тема занятий – «Принятие решения на применение РГВ(С) в интересах обеспечения военной безопасности». На протяжении трех дней представители Вооруженных сил Беларуси и России на стационарных пунктах управления проработают один из вариантов применения группировок войск в ходе совместных действий.

# Союзное государство # Военные учения

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