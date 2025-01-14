Что минчане думают о гражданском браке? Провели опрос

Алеся Лакина, корреспондент:

Практически каждая девочка в детстве мечтает о принце и шикарной свадьбе, однако сейчас взрослые люди все реже обременяют себя узами брака. Что по этому поводу думают жители Минска? Давайте узнаем.

Официальный брак – это официальный брак. Гражданский – это еще не полностью брак заключен, только между сердцами.

Дело каждого. Но в дальнейшем, я считаю, обязательно расписываться!

Я за то, чтобы люди были в браке и не жили, как сожители.