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Что минчане думают о гражданском браке? Провели опрос

14 января 2025 08:08
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Что минчане думают о гражданском браке? Провели опрос-1

Алеся Лакина, корреспондент:
Практически каждая девочка в детстве мечтает о принце и шикарной свадьбе, однако сейчас взрослые люди все реже обременяют себя узами брака. Что по этому поводу думают жители Минска? Давайте узнаем.

Что минчане думают о гражданском браке? Провели опрос-3

Официальный брак – это официальный брак. Гражданский – это еще не полностью брак заключен, только между сердцами.

Что минчане думают о гражданском браке? Провели опрос-5

Дело каждого. Но в дальнейшем, я считаю, обязательно расписываться!

Что минчане думают о гражданском браке? Провели опрос-7

Я за то, чтобы люди были в браке и не жили, как сожители.

Что минчане думают о гражданском браке? Провели опрос-9

Негативно! Безответственность и социальная незащищенность!

Подробнее в видео.

# Социологический опрос # Опрос # Алеся Лакина

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