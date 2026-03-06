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«Пролайкал бывшего партнера» – как отношения онлайн изменили человеческое общение

06 марта 2026 17:50
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Интернет превратился в главную сваху планеты. Сегодня почти полмиллиарда человек пользуются сайтами знакомств. Каждый пятый брак в мире начинается с сообщения в сети. Люди встречаются, не выходя из дома, и влюбляются, гладя в экран, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

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«Пролайкал бывшего партнера» – как отношения онлайн изменили человеческое общение-2

Ирина Карпович, психолог:
Сейчас есть тенденция, когда онлайн-общение, онлайн-отношения развиваются в онлайн. Люди в реальности могут ни разу не встретиться. При этом те отношения, которые существуют в сети для них реальны. Тот факт, что один из партнеров пролайкал бывшего партнера – это уже может быть поводом для расставания, ссор, выяснения отношений. То есть реальность отношений живых как таковых тоже существенно поменялась.

Подробности в видео.

# Ирина Карпович # Психология # Интернет

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