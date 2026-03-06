«Пролайкал бывшего партнера» – как отношения онлайн изменили человеческое общение

Интернет превратился в главную сваху планеты. Сегодня почти полмиллиарда человек пользуются сайтами знакомств. Каждый пятый брак в мире начинается с сообщения в сети. Люди встречаются, не выходя из дома, и влюбляются, гладя в экран, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Ирина Карпович, психолог:

Сейчас есть тенденция, когда онлайн-общение, онлайн-отношения развиваются в онлайн. Люди в реальности могут ни разу не встретиться. При этом те отношения, которые существуют в сети для них реальны. Тот факт, что один из партнеров пролайкал бывшего партнера – это уже может быть поводом для расставания, ссор, выяснения отношений. То есть реальность отношений живых как таковых тоже существенно поменялась.

Подробности в видео.