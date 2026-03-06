Весеннее половодье в Беларуси: где уже подтопило дома и как спасатели реагируют на стихию?

Весеннее половодье в Беларуси набирает силу, но проходит по прогнозируемому сценарию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На большинстве рек еще сохраняется ледостав, но вода прибывает – до 28 сантиметров в сутки. В МЧС держат ситуацию под контролем: подтопления уже зафиксированы в 11 районах, все службы работают в штатном режиме. В центре внимания – гидрологические посты и дамбы, готовность которых проверяют ежедневно. Как проходят наблюдения за реками, где уже ощущается приближение большой воды и какие меры принимаются для защиты населения – в репортаже наших корреспондентов.

Пока вся страна только просыпается, Виктор Самуйлов уже на посту. Каждое его утро начинается на берегу Днепра. Два раза в сутки в любую погоду он изучает состояние реки, ее глубину и температуру. Сегодня уровень воды – ровно метр. Спокойно. И, кажется, Днепр только копит силы перед большой водой.

Виктор Самуйлов, гидрометнаблюдатель филиала «Могилевоблгидромет»:

Относительно стабильная ситуация. Уровень практически стоит на одном месте. На сантиметр сегодня поднялся по отношению ко вчерашнему дню. А последние три дня вообще по нулям было. Резких колебаний незаметно.

Этот гидрологический пост – ветеран водных артерий Беларуси. В этом году ему исполнилось 150 лет. Исторический рекорд здесь зафиксирован в 1931 году, когда вода поднялась до отметки 8,5 метра. Именно такие метеостанции, разбросанные по всей стране, дают науке «живую» картину. Каждый сантиметр, который прибывает за сутки, фиксируют. Цифры уходят в Минск, в общую сводку по стране, ложатся в основу математических моделей. Специалисты анализируют данные за десятилетия (количество осадков, температуру, уровень прошлых лет) и рассчитывают долгосрочные прогнозы. Данные Белгидромета сегодня ждут во всех службах – от МЧС до райисполкомов. Цифры подскажут масштаб и помогут действовать на опережение. Ожидается, что в этом году максимальный уровень весеннего половодья на Днепре будет на уровне средних многолетних значений, а это порядка 6 метров.

Дмитрий Рудинский, руководитель группы гидрологии филиала «Могилевоблгидромет»:

Есть смягчающие факторы, есть усугубляющие эти моменты. Если температура днем будет плюсовая, ночью будет минус, значит, это плюс для нас, паводки будут не столь интенсивными, как можно ожидать.