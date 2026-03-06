Переезд за любовью и новая жизнь. История Ольги Томан, регента хора Витебской семинарии

Переезд вслед за любовью. Новая страна. Новое дело. И работа, где важно не солировать, а слышать каждого. В Год белорусской женщины в программе Новости «24 часа» на СТВ история Ольги Томан. 15 лет назад она приехала в Витебск из Казахстана. Сегодня она руководит мужским хором семинаристов и признается: белорусская речь для нее до сих пор звучит как мелодия. О пути от первых нот в любительском коллективе до ответственности за стройное хоровое звучание – наш репортаж.

Ольга Томан, регент хора Витебской духовной семинарии:

Первая моя служба была Троица. И там пришлось заучивать многое наизусть. И так это было и радостно, и волнительно. Мне было интересно погружаться вообще в сам ход богослужения. Я не вытаскивала своего носа из книг. Я из Северного Казахстана, из Петропавловска. Сюда я попала тоже очень интересно. Вообще, конечно, это все чудесным образом, можно сказать, Господь меня оттуда взял и пересадил. Из Вознесенского храма в Вознесенский храм. Я со своим мужем познакомилась по интернету. И я сюда приехала выходить замуж. В 2010 году 31 августа я оказалась первый раз в Витебске. И я в него просто влюбилась, в этот город. Потому что я попала домой, попала в детство.