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В Беларуси интернет официально появился в 1994 году. Рассказываем, как все начиналось

06 марта 2026 17:40
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В Беларуси интернет официально появился в 1994 году. 5 мая стране выделили национальную доменную зону BY. Поначалу доступ в интернет был в основном в университетах и организациях. Стоил при этом огромных денег, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

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В Беларуси интернет официально появился в 1994 году. Рассказываем, как все начиналось-2

Андрей Тявловский, доцент кафедры «Информационно-измерительная техника и технологии» БНТУ:
Первые белорусские сайты были в первую очередь связаны именно с организацией для начала ведомственной почты – электронной почты для пересылки сообщений. Первый, кстати, уже если речь об этом зашла, белорусский сайт – это сайт университетской сети, сформированный БГУ, unibel.by. В принципе, существует сейчас. Он появился в 1995 году.

В Беларуси интернет официально появился в 1994 году. Рассказываем, как все начиналось-4

Юрий Воротницкий, заведующий кафедрой телекоммуникаций и информационных технологий БГУ:
Один из первых серверов электронной почты, кстати, размещался на территории Белорусского государственного университета. С ней могли работать сотрудники БГУ и Национальной академии наук Беларуси. Как это работало? Вы могли подключить к своему компьютеру очень простой телефонный модем. Если вы находились не слишком далеко от сервера электронной почты, то могли установить связь и пересылать сообщения через этот сервер другому абоненту.

Подробности в видео.

# Юрий Воротницкий # Интернет

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