В Беларуси интернет официально появился в 1994 году. Рассказываем, как все начиналось

В Беларуси интернет официально появился в 1994 году. 5 мая стране выделили национальную доменную зону BY. Поначалу доступ в интернет был в основном в университетах и организациях. Стоил при этом огромных денег, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. «Пролайкал бывшего партнера» – как отношения онлайн изменили человеческое общение

Андрей Тявловский, доцент кафедры «Информационно-измерительная техника и технологии» БНТУ:

Первые белорусские сайты были в первую очередь связаны именно с организацией для начала ведомственной почты – электронной почты для пересылки сообщений. Первый, кстати, уже если речь об этом зашла, белорусский сайт – это сайт университетской сети, сформированный БГУ, unibel.by. В принципе, существует сейчас. Он появился в 1995 году.