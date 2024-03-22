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Прокуроры Гродненской области принесли присягу на мемориальном комплексе «Шауличи»

22 марта 2024 20:12
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Защищать права людей, общественные и государственные интересы, быть образцом неподкупности и моральной чистоты. Прокуроры Гродненской области принесли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важное в жизни молодых людей событие состоялось в мемориальном комплексе «Шауличи», на месте сожженной в военные годы деревни.

Прокуроры Гродненской области принесли присягу на мемориальном комплексе «Шауличи»-1

Здесь в июле 1943-го погибли 366 мирных жителей, треть из них – дети. Уже почти три года Генеральная прокуратура занимается расследованием уголовного дела о геноциде белорусского народа. Все это время список уничтоженных карателями деревень пополняется. Только в Гродненской области их установлено еще более сотни. До начала расследования имелись сведения о 310 таких населенных пунктах. Масштабы трагедии белорусского народа в годы Великой Отечественной войны значительно больше, чем предполагалось ранее. Символично, что молодые прокуроры принесли присягу именно в мемориальном комплексе.

Прокуроры Гродненской области принесли присягу на мемориальном комплексе «Шауличи»-4

Андрей Щербак, помощник прокурора Гродно:
Принесение присяги – это практически признание в любви своей Родине. Мы, молодые сотрудники органов прокуратуры, не допустим искажения исторической правды и будем помнить о подвиге белорусского народа.

Прокуроры Гродненской области принесли присягу на мемориальном комплексе «Шауличи»-7

Александр Жуков, прокурор Гродненской области:
Мы должны установить каждого палача, предателя, карателя, чтобы в первую очередь дать правовую оценку его действиям в те годы. Мы это не должны забывать, чтобы этого больше не допустить никогда, чтобы белорусский народ жил свободно, независимо и хранил память о тех лицах, которые пожертвовали собой во время Великой Отечественной войны.

Прокуроры Гродненской области принесли присягу на мемориальном комплексе «Шауличи»-10

По традиции в день памяти сожженных деревень в мемориальном комплексе «Шауличи» собрались школьники, студенты, представители власти, общественных объединений и трудовых коллективов.

# Прокуратура Беларуси # общество # Александр Жуков

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