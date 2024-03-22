Что лучше: натуральный или экомех? Рассказываем о плюсах и минусах

Меняется мода и на меховые изделия. Дизайнеры и потребители разочаровываются в пушистой синтетике, имитирующей любое животное, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Экомех наносит природе, а значит и человеку, такой же вред, как и батарейки. Он изготовлен из полиэфирных волокон – по сути тот же пластик, разлагающийся в почве десятилетиями. Искусственный мех никогда не будет теплее натурального, к тому же недолговечен и со временем вытирается, теряет форму. А вот мех натуральный действительно экологичен.

Ирина Козырева, начальник управления по производству и реализации изделий из натурального меха ИП «Гроднокоопмех»:

Вы носили шубку, надоела шубка, сделали жилет, поносили жилет, сделали подушку, потом можно сделать головной убор, остатки можно закопать в землю и ничего не происходит. Правда, эзотерики уверены: шубы лучше не надевать – во избежание неприятностей!

Татьяна Дунаева, мастер эзотерических практик:

Вместе с этой шубой мы надеваем на себя негатив, потому что это все равно убийство. Мы еще и поощряем это убийство. Мы поощряем разведение ферм, животных. В этом нет надобности. У нас есть хорошие заменители, даже та же шерсть, которая состригается с овцы. Действительно ли так вредна синтетика? Мнение медика – подробности здесь.