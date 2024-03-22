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Что лучше: натуральный или экомех? Рассказываем о плюсах и минусах

22 марта 2024 19:19
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Меняется мода и на меховые изделия. Дизайнеры и потребители разочаровываются в пушистой синтетике, имитирующей любое животное, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Экомех наносит природе, а значит и человеку, такой же вред, как и батарейки. Он изготовлен из полиэфирных волокон – по сути тот же пластик, разлагающийся в почве десятилетиями. Искусственный мех никогда не будет теплее натурального, к тому же недолговечен и со временем вытирается, теряет форму. А вот мех натуральный действительно экологичен.

Что лучше: натуральный или экомех? Рассказываем о плюсах и минусах-1

Ирина Козырева, начальник управления по производству и реализации изделий из натурального меха ИП «Гроднокоопмех»:
Вы носили шубку, надоела шубка, сделали жилет, поносили жилет, сделали подушку, потом можно сделать головной убор, остатки можно закопать в землю и ничего не происходит.

Правда, эзотерики уверены: шубы лучше не надевать – во избежание неприятностей!

Что лучше: натуральный или экомех? Рассказываем о плюсах и минусах-4

Татьяна Дунаева, мастер эзотерических практик:
Вместе с этой шубой мы надеваем на себя негатив, потому что это все равно убийство. Мы еще и поощряем это убийство. Мы поощряем разведение ферм, животных. В этом нет надобности. У нас есть хорошие заменители, даже та же шерсть, которая состригается с овцы.

Действительно ли так вредна синтетика? Мнение медика – подробности здесь.

Что лучше: натуральный или экомех? Рассказываем о плюсах и минусах-7

Тем не менее меховая индустрия рук не опускает и сдаваться не собирается. Кроме того, с экоактивистами уже заключен мирный договор: создана система, позволяющая отслеживать путь изделия от производства сырья до прилавка. Неэтичным мех признается, если он браконьерский или если животных кормили неподходящей или некачественной пищей. Или если отходы химикатов для обработки шкурок без очистки сбрасывают в почву и водоемы. Отрадно, что в Беларуси мех соответствует международным стандартам, а кое в чем даже превосходит.

Ирина Козырева:
У нас достаточно уникальная в этом отношении отрасль, потому что контроль качества начинается на самом раннем этапе. Еще тогда, когда зверь только выращивается. Контроль качества применяемых материалов, контроль качества тех предприятий, которые нам оказывают услуги по выделке и покраске. Нам не стыдно за наши изделия, нам не страшно. Мы не боимся, что наше изделие причинит какой-то вред.

Подробности в видео.

# Одежда # общество

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