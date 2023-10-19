Прокурор запросил расстрел для отца, убившего своего трехлетнего сына
Новости Беларуси. Минский областной суд рассматривает уголовное дело об убийстве ребенка в Слуцке. Обвиняемые постоянно издевались над ним: не кормили, не лечили и избивали. Один из дней очередных побоев малыш не пережил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как следует из материалов дела, родители были пьяными, нанесли ребенку не менее 9 ударов. Били руками, ногами и твердым тупым предметом. От этого мальчик скончался на месте. Психолого-психиатрической экспертизой женщина и мужчина признаны вменяемыми.
Прокурор запросил максимальную меру наказания: для Александра Таратуты – расстрел, Анастасии Таратуте – 25 лет лишения свободы, поскольку к женщинам в Беларуси не применяются ни смертная казнь, ни пожизненное заключение. Семен был не единственным ребенком в этой семье. У обвиняемых – две дочери, а у подсудимой еще и двое сыновей, рожденных в предыдущих отношениях.