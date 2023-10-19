Прокурор запросил расстрел для отца, убившего своего трехлетнего сына

Новости Беларуси. Минский областной суд рассматривает уголовное дело об убийстве ребенка в Слуцке. Обвиняемые постоянно издевались над ним: не кормили, не лечили и избивали. Один из дней очередных побоев малыш не пережил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как следует из материалов дела, родители были пьяными, нанесли ребенку не менее 9 ударов. Били руками, ногами и твердым тупым предметом. От этого мальчик скончался на месте. Психолого-психиатрической экспертизой женщина и мужчина признаны вменяемыми.