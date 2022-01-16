Около 500 жителей деревни Новоельня расстреляли фашисты. Прокуратура возбудила уголовное дело о геноциде

Новости Беларуси. Год исторической памяти. В нашей программе мы запускаем цикл сюжетов-расследований для того, чтобы восстановить истинный ход событий и бескомпромиссно утвердить эту правку в нашем понимании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И первый репортаж о том, как в Дятловском районе наконец восторжествовала историческая справедливость.
Галина Буро о деле без срока давности.
Это не просто находки, это – сломанные человеческие судьбы. Около 500 жизней, загубленных нацистами. Десятки лет о них не знала Беларусь. Деревня Новоельня Дятловского района. В начале нулевых два пожилых жителя сообщили в местный военкомат, что в их поселке есть неучтенное захоронение времен Великой Отечественной войны. Якобы на улице Железнодорожной в 1943 году в песчаном карьере немцы и полицаи расстреливали мирных жителей. Так началось расследование. Прокуратура изучила десятки архивов. И лишь один таки дал зацепку.
Олег Величко, прокурор Дятловского района:
Факты расстрела мирных жителей в том числе подтверждаются материалами архивного уголовного дела УКГБ по Гродненской области в отношении коменданта полиции городского поселка Новоельня Бортника Владимира Фомича. В данном уголовном деле семь свидетелей подтвердили факты расстрела населения. С их показаний следует, что осенью 1942 года и осенью 1943 года подразделением СС городов Дятлово, Лиды и Новогрудка, а также местными полицаями Дятлово и городского поселка Новоельня расстреливали мирных жителей – до 500 человек.
Возбуждено уголовное дело о геноциде. Поиск свидетелей продолжается.
«Где-то еще живые были, и она лопала, земля». Что помнят жители деревни Новоельня о расстрелах фашистами – читайте здесь.