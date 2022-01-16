Около 500 жителей деревни Новоельня расстреляли фашисты. Прокуратура возбудила уголовное дело о геноциде

Новости Беларуси. Год исторической памяти. В нашей программе мы запускаем цикл сюжетов-расследований для того, чтобы восстановить истинный ход событий и бескомпромиссно утвердить эту правку в нашем понимании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И первый репортаж о том, как в Дятловском районе наконец восторжествовала историческая справедливость. Галина Буро о деле без срока давности.

Это не просто находки, это – сломанные человеческие судьбы. Около 500 жизней, загубленных нацистами. Десятки лет о них не знала Беларусь. Деревня Новоельня Дятловского района. В начале нулевых два пожилых жителя сообщили в местный военкомат, что в их поселке есть неучтенное захоронение времен Великой Отечественной войны. Якобы на улице Железнодорожной в 1943 году в песчаном карьере немцы и полицаи расстреливали мирных жителей. Так началось расследование. Прокуратура изучила десятки архивов. И лишь один таки дал зацепку.