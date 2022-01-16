«Где-то ещё живые были, и она лопала, земля». Что помнят жители деревни Новоельня о расстрелах фашистами

Новости Беларуси. Год исторической памяти. В нашей программе мы запускаем цикл сюжетов-расследований для того, чтобы восстановить истинный ход событий и бескомпромиссно утвердить эту правку в нашем понимании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И первый репортаж о том, как в Дятловском районе наконец восторжествовала историческая справедливость.

Опросили больше сотни старожилов Новоельни. Из них лишь две женщины смогли что-то вспомнить. Анне Герасименко в 1943 году было 6 лет. В детские воспоминания впечаталось, как фашисты ворвались однажды в дом и обвинили семью в помощи партизанам, хотели расстрелять, но что-то им помешало. А еще помнит, как побывала на место страшного преступления.