Пройтись по экотропе и увидеть уникальную породу диких лошадей. Почему стоит побывать в Налибокской пуще?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Сегодня улетаем на настоящую зеленую планету под названием Налибокская пуща. 240 тысяч гектаров заболоченных лесов, один из самых больших массивов Восточной Европы. Дом для диких животных и птиц.

Натуралистам карты в руки и рюкзак за плечи. Остановка в деревне Сябрынь – и перед вами таинственная и первозданная. Стать ближе к дикой природе поможет экотропа.

Лариса Кулак, инженер-эколог Республиканского ландшафтного заказника «Налибокский»:

Мы с вами пройдем через три биотопа: лесной, луговой и болотный. Все, что вы видите по периметру, это все заросли черники.

Что ни пункт – любопытные легенды и факты из белорусских джунглей. Бобры, например, славятся не только как отменные инженеры-строители, но и как истинные вегетарианцы. Лариса Кулак:

Видите нагромождение веток – это плотина бобра. У хищников глаза расположены на одной линии, чтобы хорошо увидеть жертву. А у зверей-вегетарианцев глаза расположены по бокам черепа, чтобы был хороший обзор, чтобы вовремя увидеть хищника и убежать. Когда мне начинают говорить про вегетарианство, я говорю: посмотрите, как у меня расположены глаза.

Здесь вам расскажут, что плакун-ива оберегает от нечистой силы. Без корешка этого растения в лес не отправлялся ни один маг и целитель. У славян оно входило в топ священных.

И даже этому грибковому заболеванию наши предки нашли оправдание. Так, ведьма заколдовала сосну, чтобы сделать метлу. Отсюда и название «ведьмино помело».

Лариса Кулак:

Это растение – реликт, по возрасту это ровесник мамонта. Это плаун булавовидный. Когда-то, 360 миллионов лет назад, эти плауны были высотой, как эти сосны, – 35 метров. И из остатков этих растений формировались когда-то залежи каменного угля. Открывается это, и начинает пылить такой желтый порошочек – это самая лучшая присыпка. – Для детей?

– Да. Когда-то бабушки наши собирали.

Каждый сезон в Налибоках хорош по-своему. Весной – магия первоцветов, летом – витамины под ногами. Сбор ягод и грибов не запрещен. Единственное – съезжать на лесные дороги нельзя. Лариса Кулак:

Здесь можно подкрепиться. Вначале было много черники, сейчас малина, здесь есть заросли ежевики. Лесная малина не сравнится с садовой – сладкая и ароматная, даже когда ее посушишь, то чай ароматный.

Информационные стенды – как энциклопедия. Здесь наглядно собрали белорусские породы деревьев. Сосчитать возраст елей не составит труда – два кольца за год.

Темное формируется в холодное время года, там древесина плотная, светлое – в теплый сезон, там древесина мягкая. Поэтому звук у ели резонирует вверх-вниз. Это золото для музыкальных инструментов. Но чтобы оно зазвучало в концертном зале и собрало аплодисменты, должно пройти не меньше 150 лет. И никаких короедов и поломанных верхушек – это целая наука. Лариса Кулак:

Есть такая специальность людей, она очень редкая, их называют бракеры, они ходят по лесу с молоточками. Они обладают музыкальным слухом и выстукивают ели. И если их все устраивает в звуке, они на ели большими буквами яркой краской рисуют «М» или «Р»: музыкальное, резонансное – для лесорубов. Лесорубы знают, что деревья, отмеченные такими буквами, пойдут на изготовление музыкальных инструментов.

Деревянный настил и вышки сделают лесной трип комфортным. С этого балкончика урочище Тяково раскрывается во всей красе. 160 гектаров заболоченного луга. Когда-то это все приходилось косить и выхаживать вручную, но два года назад пуще сделали драгоценный подарок.

Завезли из Нидерландов тарпановидных лошадей польской породы – коник. Они выполняют роль живых газонокосилок. Выскубают просторы так, что начинают расти злаковые, прилетают птицы и приходят копытные.

Лариса Кулак:

В том году мы думали, что у нас беби-бум – 35 жеребят привели кобылы, а в этом году у нас их уже около 50. Табун увеличивается – уже у нас около 230 особей. Выглядят они все хорошо, все упитанные, воздух Беларуси для них пошел на пользу. Они вольнопасущиеся. Хорошо жеребята уже играют, они уже достаточно взрослые.

Один раз я приехала, они где-то нашли бутылку 1,5-литровую и ее тут ногами подбрасывали. Такое ощущение, что начали играть в футбол. За ними надо понаблюдать.

Вожаком в табуне всегда остается самая старая кобыла. И если вы хотите понаблюдать за семейством лошадок, без представителя заказника вход воспрещен. Хотя у благородных и психотип домашней лошади, все же животные дикие и непредсказуемые. Тем более когда в стаде есть малыши. Поэтому держите дистанцию и фотографируйте в удовольствие. А если хотите застать всех обитателей пущи, приезжайте поздно вечером – сюда приходят косули, олени, зубры. Все мирно и просто непередаваемо.

Лариса Кулак:

Сейчас ничем не подкармливаем, корма им достаточно, но зимой мы страхуемся. Надо привязать животное к определенной территории: когда холодно и голодно, чтобы они знали, куда идти. Поэтому основной корм – это овес, сенаж, сено. Осенью у них начинает отрастать подшерсток, они зимой такие пушистые, им тепло. Пару часов в мире животных пролетят как одно мгновение. Приключения можно продолжить на Ислочи. Идеальная река для семейного сплава на байдарках. Такой центр подзарядки подарит новое дыхание и наладит контакт с миром.

Владислав, турист:

Мы сами из Солигорска. Захотели на выходных по Беларуси поездить, посмотреть и выбрали Налибокскую пущу. Посмотрели Ислочь. Жалко, что не увидели зубров.

Наш экотуризм не совсем разрекламирован так, как в европейских странах, поэтому это и плюс, и минус. Можно увидеть то, где еще мало кто ходил. Можно получить своеобразный кайф.