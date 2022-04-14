Пройдя курсы предпринимателей, девушка открыла студию детства. Вот что из этого вышло
Новости Беларуси. Уровень безработицы в Минской области составляет менее процента. С начала 2022 года в комитет по труду, занятости и социальной защите обратились более 4 000 человек. Свыше половины из них трудоустроены, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Самыми востребованными остаются рабочие специальности. Сейчас вакантными остаются более 14 тысяч мест.
Подробнее в материале Анастасии Кончиц.
– Какие вакансии вас интересуют и кем вы хотели бы работать?
– В принципе, рабочие.
Получить работу мечты – задача не из простых. Но в управлении по труду, занятости и социальной защите Логойского райисполкома представлена широкая подборка вакансий. А опытные специалисты постоянно мониторят рынок труда. Знают, что пользуется спросом и в дальнейшем принесет доход.
Екатерина Кравченко, заведующая сектором занятости Управления по труду, занятости и социальной защите Логойского райисполкома:
Востребованы специалисты абсолютно в любых сферах: это и сельское хозяйство, и лесная промышленность. Каждый человек индивидуален по-своему, у каждого своя профессия, специальность, мы подбираем под каждого. По месту жительства подбираем вакансию.
Станислав Филиппов:
Работают тут очень отзывчивые сотрудники, которые подскажут, помогут. Также можно найти необходимые вакансии в интернет-ресурсах. И самое главное, что человек работает с тобой лично.
С начала года в сектор занятости обратились около 40 человек. Больше 30 из них уже нашли свое место работы.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
Можно также получить субсидию на открытие собственного дела. Для этого необходимо пройти специальные курсы предпринимателей, предоставить бизнес-план работы и уже с полученными средствами отправиться обустраивать новое место.
Подробнее в видеоматериале.