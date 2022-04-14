Пройдя курсы предпринимателей, девушка открыла студию детства. Вот что из этого вышло

Новости Беларуси. Уровень безработицы в Минской области составляет менее процента. С начала 2022 года в комитет по труду, занятости и социальной защите обратились более 4 000 человек. Свыше половины из них трудоустроены, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Самыми востребованными остаются рабочие специальности. Сейчас вакантными остаются более 14 тысяч мест.

– Какие вакансии вас интересуют и кем вы хотели бы работать?

– В принципе, рабочие.

Получить работу мечты – задача не из простых. Но в управлении по труду, занятости и социальной защите Логойского райисполкома представлена широкая подборка вакансий. А опытные специалисты постоянно мониторят рынок труда. Знают, что пользуется спросом и в дальнейшем принесет доход.