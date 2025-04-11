Александр Турчин и Шахбаз Шариф посетили цеха БЕЛАЗа

Далекие страны – близкие друзья. Диалог об укреплении связей Минска и Исламабада продолжился на уровне глав правительств двух стран. Александр Турчин и Шахбаз Шариф посетили цеха одного из крупнейших производителей карьерной техники в мире – БЕЛАЗа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости ознакомились с основными вехами истории отечественного предприятия в музее трудовой славы, а в производственных цехах – с мощностями, сборочным процессом и выпускаемой продукцией. На выставочной площадке пакистанским партнерам показали весь модельный ряд техники. В знак дружбы и укрепления сотрудничества гостям презентовали уменьшенную модель отечественного самосвала. Беларусь уже много лет активно поставляет технику на рынок Пакистана. Среди последних – 45-тонная машина для цементного предприятия. Премьер Пакистана высоко оценил качество белорусской техники.

Андрей Кузнецов, заместитель министра промышленности Беларуси:

Заинтересовались в дальнейшем использовании нашей техники в горнодобывающей промышленности Республики Пакистана. После этого визита мы идем в Министерство промышленности, где проведем совещание. Премьер-министр Пакистана дал определенное распоряжение – провести консультационные работы. Определиться, какая техника им необходима для дальнейшей ее реализации в Республику Пакистан.

Между Минском и Исламабадом более 100 меморандумов и соглашений. Активно развивается и парламентское сотрудничество. Ключевая цель – сделать межрегиональное взаимодействие более эффективным. Все области Беларуси уже заключили договоры о сотрудничестве с провинциями Пакистана, но, как подчеркнула Наталья Кочанова, эту работу следует интенсифицировать.