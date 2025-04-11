Александр Турчин и Шахбаз Шариф посетили цеха БЕЛАЗа
Далекие страны – близкие друзья. Диалог об укреплении связей Минска и Исламабада продолжился на уровне глав правительств двух стран. Александр Турчин и Шахбаз Шариф посетили цеха одного из крупнейших производителей карьерной техники в мире – БЕЛАЗа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гости ознакомились с основными вехами истории отечественного предприятия в музее трудовой славы, а в производственных цехах – с мощностями, сборочным процессом и выпускаемой продукцией. На выставочной площадке пакистанским партнерам показали весь модельный ряд техники. В знак дружбы и укрепления сотрудничества гостям презентовали уменьшенную модель отечественного самосвала.
Беларусь уже много лет активно поставляет технику на рынок Пакистана. Среди последних – 45-тонная машина для цементного предприятия. Премьер Пакистана высоко оценил качество белорусской техники.
Андрей Кузнецов, заместитель министра промышленности Беларуси:
Заинтересовались в дальнейшем использовании нашей техники в горнодобывающей промышленности Республики Пакистана. После этого визита мы идем в Министерство промышленности, где проведем совещание. Премьер-министр Пакистана дал определенное распоряжение – провести консультационные работы. Определиться, какая техника им необходима для дальнейшей ее реализации в Республику Пакистан.
Между Минском и Исламабадом более 100 меморандумов и соглашений. Активно развивается и парламентское сотрудничество. Ключевая цель – сделать межрегиональное взаимодействие более эффективным. Все области Беларуси уже заключили договоры о сотрудничестве с провинциями Пакистана, но, как подчеркнула Наталья Кочанова, эту работу следует интенсифицировать.
Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Буквально несколько дней назад на полях 150-й Ассамблеи межпарламентского союза состоялась встреча председателя Совета Республики Натальи Ивановны Кочановой со спикером сената парламента Пакистана господином Гилани. В прошлом году нашу страну посещал спикер нижней палаты парламента господин Садик. И мы условились всемирно развивать межпарламентские связи, работать сообща с нашими правительствами в продвижении тех дорожных карт, которые были подготовлены и подписаны в рамках официального визита и нашего Президента в Пакистан, и премьер-министра Пакистана в нашу страну.
За более чем 30-летнюю историю сотрудничества наши страны выстроили прочные контакты на всех уровнях. Товарооборот за 2024 год составил более 50 миллионов долларов. Однако эксперты отмечают, что потенциал экономических отношений между двумя странами огромен.