На 1-м транспортном кольце открыли последний участок для движения

Новости Беларуси. В Минске открылось движение на 1-м городском транспортном кольце на участке от проспекта Дзержинского до улицы Толстого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К его строительству приступили чуть более двух лет назад. За это время построен железнодорожный путепровод, вынесены инженерные коммуникации с переустройством существующей инфраструктуры, а также возведена эстакада левоповоротного съезда с Московской. Приведена в порядок и улица Толстого. Обновленный участок дорожной сети значительно разгрузит график дорожного движения, уменьшит заторы в районе площади Богушевича с перекрестком четырех улиц. Общественный транспорт здесь пустят в сентябре.

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:

Сегодня часть потока может смело воспользоваться объездом через 1-е транспортное кольцо с выездом в сторону Партизанского проспекта, теперь никакого труда не составляет. Ну и одновременно жителям той стороны тоже не надо выезжать в центр города, можно перестроиться и выехать к местам работы или жительства без проезда через центр, через пробки.