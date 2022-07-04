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На 1-м транспортном кольце открыли последний участок для движения

04 июля 2022 15:14
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Новости Беларуси. В Минске открылось движение на 1-м городском транспортном кольце на участке от проспекта Дзержинского до улицы Толстого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На 1-м транспортном кольце открыли последний участок для движения-1

К его строительству приступили чуть более двух лет назад. За это время построен железнодорожный путепровод, вынесены инженерные коммуникации с переустройством существующей инфраструктуры, а также возведена эстакада левоповоротного съезда с Московской. Приведена в порядок и улица Толстого. Обновленный участок дорожной сети значительно разгрузит график дорожного движения, уменьшит заторы в районе площади Богушевича с перекрестком четырех улиц. Общественный транспорт здесь пустят в сентябре.

На 1-м транспортном кольце открыли последний участок для движения-4

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:
Сегодня часть потока может смело воспользоваться объездом через 1-е транспортное кольцо с выездом в сторону Партизанского проспекта, теперь никакого труда не составляет. Ну и одновременно жителям той стороны тоже не надо выезжать в центр города, можно перестроиться и выехать к местам работы или жительства без проезда через центр, через пробки.

На 1-м транспортном кольце открыли последний участок для движения-7

Сейчас приступили к замене асфальта на путепроводе «Минск-товарный сортировочный». В течение месяца запланировано открыть часть сооружения для движения транспорта.

# Дорожное движение # общество # Сергей Панев # Фотофакт

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