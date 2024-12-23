Прогулка на лодке, рыбалка и уха по-докшицки – чем ещё привлекает агроэкоусадьба в деревне Марговица?

Это нужно увидеть! Здесь берет начало река Березина, и дух захватывает от васильковых озер и пейзажей. Докшицкий район – настоящий ларец храмов, в программе «Путевка BY» на СТВ. Здесь сохранилось огромное количество церквей и костелов. Богатая история и легенды притягивают туристов.

Клево, свежо и ново! Что может быть лучше отдыха за городом? Комплекс агроэкотуризма в деревне Марговица зажжет ваш выходной! Наедине с природой можно выдохнуть все проблемы и загадать желание по щучьему велению! Пруд регулярно зарыбляют. Есть карп, щука, амур, карась, сом, лещ, толстолобик и другие. На любой цвет и вкус. Если нет своих снастей, можно взять в аренду, а затем приготовить уху по-докшицки. На территории все оборудовано для вкусного отдыха, можно покататься на лодке и словить свой дзен.

Мы довольны, постоянно приезжаем сюда, без улова не остаемся. Адреналинчика нам подкидывают, щука хорошая. Впечатления очень хорошие. Весь улов – то, что получилось за день поймать нам. Часть возьмем себе, часть выпустим, большую. Со щуки очень вкусные котлеты.

Юрий Глазко, председатель «Докшицкой МРОС» РГОО «БООР»:

Вот здесь у нас экспонаты как нынешней рыбалки современной, так и очень старинные экспонаты, которыми ловили еще наши деды и прадеды. Эти крюки – кованые. Сом в нашей местности водился и водится в Березине, и когда рыбаки насаживали на этот крюк, иногда птицу, даже домашнюю курицу, утку, немножко ее на костре для запаха подогрели, и забрасывали эту снасть, и сом попадал на этот крюк.

Агроэкоусадьба относится к Белорусскому обществу охотников и рыболовов. Здесь работают знатоки лесного дела. Они с большим удовольствием проводят экскурсии на экотропе и открывают тайны белорусской флоры и фауны. Весь маршрут занимает 6 киометров. С вышки можно понаблюдать за косулями, оленями и лосями, которые частенько приходят на подкормочную площадку. А весной-летом можно насладиться птичьим оркестром. Есть велосипеды, лыжи, снегоходы. Остается только ловить кадры дикой природы.