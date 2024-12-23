Какой самый неудачный новогодний подарок получали белорусы? Опрос

Алеся Лакина, корреспондент:
Все мы любим получать подарки, но Новый год – это такой праздник, когда их еще нужно и дарить. Какой самый неудачный подарок на Новый год? Спросим у белорусов.
Алеся Лакина, корреспондент:
Все мы любим получать подарки, но Новый год – это такой праздник, когда их еще нужно и дарить. Какой самый неудачный подарок на Новый год? Спросим у белорусов.
Черные носки.
Самый неудачный подарок – это плохой следующий год.
Что-нибудь непрактичное, например, какие-нибудь салфетки.
Подробности в видео.