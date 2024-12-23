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Какой самый неудачный новогодний подарок получали белорусы? Опрос

23 декабря 2024 11:44
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Какой самый неудачный новогодний подарок получали белорусы? Опрос-1

Алеся Лакина, корреспондент:
Все мы любим получать подарки, но Новый год – это такой праздник, когда их еще нужно и дарить. Какой самый неудачный подарок на Новый год? Спросим у белорусов.

Какой самый неудачный новогодний подарок получали белорусы? Опрос-3

Черные носки.

Какой самый неудачный новогодний подарок получали белорусы? Опрос-5

Самый неудачный подарок – это плохой следующий год.

Какой самый неудачный новогодний подарок получали белорусы? Опрос-7

Что-нибудь непрактичное, например, какие-нибудь салфетки.

Подробности в видео

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