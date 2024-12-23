Что влечёт паломников в Ситцы? Побывали в храме великомученика Георгия Победоносца

Это нужно увидеть! Здесь берет начало река Березина, и дух захватывает от васильковых озер и пейзажей. Докшицкий район – настоящий ларец храмов, в программе «Путевка BY» на СТВ. Здесь сохранилось огромное количество церквей и костелов. Богатая история и легенды притягивают туристов.

Благодать! Сокровище ретроспективно-русского стиля. Есть в Ситцах проводник для души, которой прогонит суету и поможет сосредоточиться на главном. Храм великомученика Георгия Победоносца осветили в июне 1913-го. Его возвели всего за три года за счет пожертвований местных жителей, императора Николай II и протоиерея Иоанна Кронштадтского. Техники не было, использовали винтовые леса. На лошадях подвозили желтый кирпич, который делали неподалеку. Руководил стройкой уважаемый всем народом настоятель Евстафий Недельский. Когда деньги закончились, немецкий архитектор отказался. Спасли местные умельцы. Купола возвел Станислав Синявский, а кресты установил Иосиф Григорович.

Протоиерей Леонид Стреха, благочинный Докшицкого церковного округа:

Когда строительство завершилось, отец Евстафий объявил, что хотят купить колокола, объявил, что повезет деньги в Глубокое. Убили его, денег не оказалось, и поставили повозку на голову, будто он сам упал. Когда люди узнали, что убили батюшку, его очень почитали. В тесных отношениях с Домейко. Он его прислушивался, его мнения. И когда узнал пан, что батюшку убили, он дал свою лошадь, поехали забирать. Лошадь шла с опущенной головой, и Домейко украсил храм белыми розами.

Церковь никогда не закрывалась. Она самая большая в районе. Раньше было очень много прихожан. В годы Великой Отечественной войны за храмом находился немецкий аэродром. На колокольне стояли зенитки. Чтобы замаскироваться, оккупанты облили святыню зеленой защитной краской. Она ужасно въелась в кирпич. Сегодня церковь время от времени красят в белый цвет. На фоне голубого неба – рождественская сказка.