Когда отдать ребёнка учиться музыке и какие инструменты что развивают?

Владимир Черников, директор Минского государственного музыкального колледжа им. М. И. Глинки: Занятие музыкой – достаточно трудоемкий процесс. Он требует очень много кропотливого труда от ребенка. Понятно, что дети в возрасте 6-7 лет не обладают такой концентрацией внимания, как взрослые. Но это не значит, что их не надо учить музыке. Нахождение в постоянном таком стрессовом состоянии – периодичность отчета, выхода на сцену, на публику – это закаливает, в том числе, и характер. Когда ты учишься управляться со своим волнением. Я бы посоветовал родителям отдавать детей в музыкальную школу не сразу в два первых класса. То есть если ребенок идет в первый класс средней школы, он лучше адаптируется сначала в общеобразовательной школе, а на следующий год его можно отдавать в музыкальную школу.

Таким образом, оптимизируя нагрузку ребенка. И я в этом убедился очень много раз, потому что я был директором музыкальной школы 5 лет. И дети, которые приходят сразу в два первых класса, им тяжеловато. Они, конечно, осваивают образовательную программу, но для ребенка это тяжело. А есть такие специальности, когда детей можно отдать не только в 7 лет, но и в 8-9, то есть чуть позже. Вообще, музыка развивает: во-первых, развивается мелкая моторика очень сильно. Мелкая моторика развивает мышление. А некоторые специальности, например, как смычковые инструменты, развивают очень сильно внимание, кропотливость, усидчивость. Если на фортепьяно вы ноту нажали, она звучит такая, какая она есть. На смычковом – ее надо найти. То есть это и слух развивает, а слух развивает память. То есть целый комплекс навыков получает человек. Ведь цель музыкальной школы – не только подготовить абитуриента для нас, цель музыкальной школы, в том числе, и развить гармоническую личность.