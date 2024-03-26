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Профсоюзы начали выдвижение кандидатов в делегаты ВНС

26 марта 2024 07:11
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Продолжается выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания. Начали этот процесс и в Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюзы начали выдвижение кандидатов в делегаты ВНС-1

В Гродно на пленуме обсудили кандидатуры. Это профсоюзные лидеры, заслуженные работники и молодые специалисты, которые своим добросовестным трудом ежедневно вносят вклад в развитие страны.

Профсоюзы начали выдвижение кандидатов в делегаты ВНС-4

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Требования очень просты: первое – это должны быть люди, преданные своей стране. Второе – они должны быть инициативные, уметь брать ответственность не только за себя, за свою семью и свою жизнь, но и за жизнь своей страны. Конечно же, они должны быть преданы профсоюзному движению и словом, и делом.

Профсоюзы начали выдвижение кандидатов в делегаты ВНС-7

Дмитрий Березовский, ведущий специалист контрольно-аналитического отдела Гродненского облпотребобщества:
Для меня огромная честь быть выдвинутым кандидатом в делегаты Всебелорусского народного собрания и представлять интересы не только нашего региона, но и народа в целом, а также молодежи.

Избрание делегатов ВНС от профсоюзов пройдет в начале апреля на Съезде Федерации профсоюзов Беларуси.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Елена Манкевич

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