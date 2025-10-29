Спорт-шик и классика. Собрали самые стильные образы минчан

Этой осенью в тренде боровые, коричневые цвета, спорт-шик. Даже такого формата костюм можно сочетать с любыми каблуками. В тренде бомберы разные оверсайз, лак. Для меня важно, что прическа гармонировала с образом.

Берет у всех ассоциируется с осенью, шарфики, достаточно теплый образ. Я люблю классическое сочетание, например, белый, черный, красный. Мне кажется это очень стильно.