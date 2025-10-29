Прямой эфир

Спорт-шик и классика. Собрали самые стильные образы минчан

29 октября 2025 10:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Спорт-шик и классика. Собрали самые стильные образы минчан-1

Этой осенью в тренде боровые, коричневые цвета, спорт-шик. Даже такого формата костюм можно сочетать с любыми каблуками. В тренде бомберы разные оверсайз, лак. Для меня важно, что прическа гармонировала с образом.

Спорт-шик и классика. Собрали самые стильные образы минчан-3

Берет у всех ассоциируется с осенью, шарфики, достаточно теплый образ. Я люблю классическое сочетание, например, белый, черный, красный. Мне кажется это очень стильно.

Спорт-шик и классика. Собрали самые стильные образы минчан-5

Обязывает профессия. Я агент по коммерческой недвижимости. С детства приучил дедушка к костюмам, к галстукам. Ремень должен соответствовать туфлям. Цвет костюма должен сочетаться с цветом рубашки. Два-три цвета – это оптимально.

Подробности в видео.

# Мода в Беларуси # Мода # Опрос # Опрос минчан

Другие новости рубрики

Все новости
Понимают команды даже на немецком языке! Узнали у кинологов, как щенков готовят к службе
29 октября 2025 09:30

Понимают команды даже на немецком языке! Узнали у кинологов, как щенков готовят к службе

«Этой песне суждено быть дуэтом». Анна Трубецкая и Анатолий Цой рассказали о треке «Радио»
29 октября 2025 08:45

«Этой песне суждено быть дуэтом». Анна Трубецкая и Анатолий Цой рассказали о треке «Радио»

В Польше заявили о возможности открытия двух КПП на границе с Беларусью
29 октября 2025 08:29

В Польше заявили о возможности открытия двух КПП на границе с Беларусью