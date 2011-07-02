Вечером 2 июля в Минске будет закрыто движение на проспекте Независимости от проспекта Машерова до улицы Янки Купалы

В Беларуси дан официальный старт праздничным мероприятиям в канун Дня независимости.

Сегодня вечером состоится возложение венков к обелиску на Площади Победы. Память воинов погибших во время Великой Отечественной почтят минутой молчания, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В связи с вечерними мероприятиями на площади Победы сегодня с 21.45 до 22.45 будет закрыто движение на проспекте Независимости от проспекта Машерова до улицы Янки Купалы.

Скорректировать свой маршрут водителям придется и завтра. В столице с раннего утра будет закрываться движение на пути от кольцевой по проспекту Независимости, далее по улицам Сурганова, Куйбышева и Машерова. А с семи утра и до окончания парада будет перекрыт участок проспекта Победителей и улицы Орловской.

Во время вечернего гала-концерта водителям и общественному транспорту придется объезжать перекресток в районе стелы «Минск — город-герой».