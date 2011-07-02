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Опрос. Что для минчан значит 3 июля?

02 июля 2011 13:26
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Традиционный опрос программы «Столичные подробности».Корреспонденты поинтересовались у минчан, для них значит день 3 июля.
# общество # Опрос минчан # День Независимости 3 июля 2011 # Парад в Минске 3 июля

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