Опрос. Что для минчан значит 3 июля?

Участники марафона, теннисисты, парашютисты и лыжники. В нынешнем году тема Минского фестиваля цветников и ландшафтной архитектуры – «О, спорт, ты мир!».
С сегодняшнего дня в Беларуси повысились таможенные пошлины на ввозимые из-за границы автомобили. Теперь действуют ставк, единые для всех стран участников Таможенного Союза. Чтобы все желающие успели купить машины по старым ценам, в 2010 увеличение тарифов отсрочили на год.
Главный праздник Беларуси — День Независимости — обещает быть красочным и насыщенным, а главное, спокойным. Безопасность 3 июля обеспечат минская милиция, которая уже перешла на усиленный вариант несения службы и внутренние войска. Под дополнительную охрану возьмут места проведения массовых мероприятий.
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