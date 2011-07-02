Опрос. Что для минчан значит 3 июля?

«Форд» 1915 года выпуска ввезен в Беларусь в последний день действия старых пошлин на ввоз автомобилей

С сегодняшнего дня в Беларуси повысились таможенные пошлины на ввозимые из-за границы автомобили. Теперь действуют ставк, единые для всех стран участников Таможенного Союза. Чтобы все желающие успели купить машины по старым ценам, в 2010 увеличение тарифов отсрочили на год.