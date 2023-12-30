Концерты, батлейка и мастер-классы – как проходит рождественский фестиваль «Радость» в Минске?

Предновогодняя атмосфера праздника, заботы и милосердия. В Минске проходит рождественский православный фестиваль «Радость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Концерты, батлейка и мастер-классы – в духовно-просветительском центре «Ковчег» ждут гостей по 6-е января. Программа фестиваля продумана до мелочей, чтобы привлечь людей целыми семьями. Тематические площадки интересны как взрослым, так и детям. Подробнее расскажет Влада Родовская.

Главными звездами сегодня, 30 декабря, на фестивале стали юные хористы. Коллективы из учреждений образования, воскресных школ и храмов приехали со всей страны, чтобы подарить посетителям фестиваля атмосферу волшебства. Выступили 13 хоров. В репертуаре как рождественские мотивы, так и фольклорные.

Наталья Тушинская руководитель хорового коллектива «Мечта» из Лельчиц на фестивале впервые. В ее ансамбле одни девочки. Все отлично владеют разными музыкальными инструментами. И филигранно – голосом. Коллектив приехал со своим проверенным репертуаром. В каждой композиции тепло души и радость сердец.