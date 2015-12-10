Программа «Добро пожаловаться!» помогла спасти минчанку из рук интернет-мошенника, которому она уже успела перевести $30 000

Любовь похожа на шахматную партию — много разных и красивых дебютов, но вот заканчивается, как правило, матом. Героиня этого сюжета человек глубоко интеллигентный и ненормативная лексика для нее абсолютно чужда. Но когда ее заокеанский возлюбленный сделал ход конем, она поняла, что он козел... Ольга Пискарева, корреспондент СТВ, погрузилась в странную любовь и предательство...

Композиция «American boy» для 48-летней минчанки вот уже на протяжении 4 месяцев является гимном. Американский капитан, ворвавшись в жизнь женщины через интернет, решительно атаковал сердце белорусского бухгалтера и доказал, что его любовь дорогого стоит. Желая уберечь Наталью от непоправимых ошибок, к нам за помощью обратилась ее племянница. Она рассказала историю с захватывающим сюжетом, достойную стать основой книги или сценария.

Людмила Верник:

Ко мне обратилась моя тетя 1 октября. Она объяснила мне такую ситуацию, что она хочет поменять квартиру с доплатой. Ей нужен кредит.

В банке оформили кредит на $10 000, еще $20 000 Наталье одолжили родственники. Женщина работает главным бухгалтером в крупной компании, ее достаток стабилен, а отношения с племянницей очень теплые. Людмила не видела препятствий в том, чтобы помочь родной тете и стала поручителем по кредиту. Однако когда тетя через месяц вновь обратилась с просьбой помочь финансами, племянница насторожилась и стала выяснять, для чего родственнице вновь понадобились деньги.

Людмила Верник:

Тут стала вскрываться жуткая история, что она познакомилась по интернету с человеком, безумно его любит. Чтобы ему приехать, в связи с работой нужно заплатить отступные. Оказалось, что все было враньем, никакую квартиру покупать не собиралась, что она живет там же, где и жила, а деньги она переводила этому человеку.

Наталья дважды была замужем и, утратив веру устроить личную жизнь в реальности, зарегистрировалась на сайте знакомств. В августе к ней на электронную почту постучался американец Гриббл Диксон. Капитан, работающий на нефтедобывающем судне. Женщина хорошо владеет английским языком, завязалась переписка. Довольно скоро американец сделал Наталье онлайн-предложение руки и сердца и, получив согласие, старательно нарисовал в графическом редакторе свидетельство о браке со штампом ООН и выслал возлюбленной. И полетели из Минска дорогому мужу «переводы любви в условных единицах». Женщина перевела $30 000, а когда потребовалась очередная сумма, была готова пойти на крайние меры.

Людмила Верник:

Понадобилось еще $20 000 и она мне сказала прямо: либо я одалживаю эти деньги, либо я продаю квартиру, чтобы отправить ему эти деньги.

Скамеры — это относительно новый вид мошенников, которые орудуют на сайтах знакомств. Чаще всего это заграничные капитаны дальнего плавания, сержанты и врачи. Их отличает необычная профессия и стремление выкачать из жертвы как можно больше денег обманным путем. Они знакомятся для якобы серьезных отношений, пишут романтические письма, признаются в любви, строят планы на совместное будущее. То, что Наталья стала жертвой интернет-альфонса, не оставляло сомнений. Однако сама женщина отказывается в это верить, а все доводы Людмилы разбиваются о глухую стену непонимания.

Сергей Петров, психолог:

Люди, как правило, в этих ситуациях закрываются, они не хотят слышать то, что они не хотят слышать. Если она верит в то, что он любит, она будет в это верить, а вы просто препятствуете ее счастью наглым образом.

Вот он, герой ее романа. Бравый капитан, который мечтает приехать в Беларусь, завести с Натальей ребенка, открыть свой бизнес и жить долго и счастливо. Аки Пушкин Гриббл Диксон сочинял послание за посланием. «Ты мой мед, до встречи с тобой я никогда не знал, что такое улыбаться без причины. Ты одна на миллион и я буду лелеять тебя. Ты моя жизнь и я выбираю тебя и только тебя»… Однако в скайпе мы насчитали 9 профайлов любвеобильного мужчины с разными женщинами, а в одноклассниках 30. Людмила недоумевала, как открыть Наталье Ивановне глаза на происходящее? С чего начать и куда обратиться?

Владимир Пунько, юрист:

Если вам стало известно о факте интернет-мошенничества, вы можете обратиться в милицию и сообщить о данном факте. В данном случае в милицию может обратиться не только пострадавшее лицо, а и другие родственники, близкие и другие граждане. Ошибочно полагать, что в данном случае может обратиться только потерпевшая.

По статистике, большинство интернет-альфонсов так и остаются безнаказанными. Все дело в том, что жертвы не спешат идти в милицию и демонстрировать собственную глупость. Да и слишком мала надежда вернуть кровные.

Владимир Пунько, юрист:

По всем признакам, которые были мне сообщены по данному делу, с большой долей вероятности можно считать, что здесь было совершено мошенничество в особо крупном размере. В случае возбуждения уголовного дела будут проведены необходимые следственные действия. Вместе с тем стоит отметить, что ст. 246 Уголовно-процессуального кодекса предусмотрено основание для приостановления предварительного следствия. Среди них имеется такое, как неустановление личности обвиняемого либо если обвиняемый скрылся. Данных мошенников будет весьма проблематично найти, поэтому денег женщине никто не вернет.

Людмила решила выйти на связь с новоявленным мужем тети. Гриббл Диксон обрадовался белорусской родственнице и тут же сосватал ей своего друга.

Людмила Верник, племянница:

В общем, этот «добрый капитан» работает вместе с ним на этом добывающем судне. Таким образом, после того, как мы отправим $30 000, мы с тетей станем счастливыми обладательницами двух заморских мужчин, которые сюда приедут, и мы с ними сыграем свадьбу по белорусским законам в один день.

После того, как племянница составила заявление в РУВД, Наталью вызвали для беседы. Разговор с сотрудником милиции оказал на упрямую жертву отрезвляющее действие. Женщина прислушалась к словам участкового и стала искать информацию о скамерах. Не прилагая особых усилий, она обнаружила возлюбленного на одном из сайтов в почетном списке интернет-мошенников. Душевная переписка оборвалась, а продавать квартиру внезапно расхотелось. Состояние женщины оставляло желать лучшего.

Сергей Петров, психолог:

Как правило, это очень сильный шок, состояние, когда тебя обманули, бросили, рушится мир, рушится то, во что они верили. Это очень сильный стресс.

В память о большой и чистой любви Наталье остался кредит на 2 года с ежемесячным платежом 9 000 000 рублей и долг родственникам общей суммой в $20 000. Виртуальная любовь обошлась женщине очень дорого. Но все могло закончиться гораздо хуже. Женщина могла остаться на улице.

Людмила Верник:

Я благодарю программу «Добро пожаловаться!» за моральную поддержку, за то, что подсказали куда обратиться и тем самым спасти тетю из рук интернет-мошенника. Желаю вашей программе успехов, развития, процветания и точно так же продолжать помогать людям.

Героиня этого сюжета на своем личном и негативном примере доказала известную истину, что любовь — это торжество воображения над интеллектом. К счастью, рядом с женщиной в трудное время оказались близкие люди, которые, возможно, спасли ее от более крупных ошибок.