Можно ли вернуть некачественную тушь продавцу?

Ежедневно операторы горячей линии телеканала принимают около 50 звонков. Диапазон обращений чрезвычайно широк: от жалоб на брачных аферистов до претензий к коммунальным службам.

Вопрос задает жительница Борисова:

Три дня назад я купила в одном торговом центре тушь для ресниц. Однако дома обнаружила, что она уже высохла, так как истек срок годности. Я обратилась к продавцу с просьбой вернуть деньги, но получила отказ и совет обратиться к производителю, адрес которого указан на упаковке. Прав ли продавец?

Елена Мойсейчик, юрист:

Согласно закону Республики Беларусь «О защите прав потребителей» у вас есть право выбора. Именно вы решаете, кому предъявлять претензию по качеству товара: продавцу, изготовителю или поставщику. Раз уж вы обратились в магазин, то магазин обязан был удовлетворить ваши требования. Если данные требования не удовлетворены, то вы в праве обратиться в магазин с письменным заявлением, то есть изложить волеизъявление в письменном виде. Соответственно, продавец обязан удовлетворить ваши требования в течение 7 дней с момента предъявления вашей претензии, либо 14, если есть необходимость проведения экспертизы.