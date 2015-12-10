Минск: жильцы улицы Панченко выступили против установки вышки мобильного оператора

Если все время с тревогой смотреть на будущее, то рано или поздно будущее с тревогой будет смотреть на вас. Герои этого сюжета последние дни живут в сильной тревоге, потому что они считают, что им светит вышка… Кира Карлович пыталась успокоить людей, которые уверены, что они обречены.

Сегодня на территории Минска установлено ни много ни мало 3 тысячи мачт сотовой связи. И почти каждая новая базовая станция встречает массу протестов со стороны горожан. Недавно ряды негодующих пополнили жильцы улицы Панченко.

Аслан Газданов:

Я, честно говоря, думал, что это троллейбусная линия будет, потому что ее здесь должны были строить. Сегодня уже стоит. Видно, что это вышка сотовой связи. Жильцов дома это все это беспокоит, конечно.

Жителей окрестных домов можно понять — установка 20-метрового металлического столба на окраине города, по их мнению, не добавляет району эстетики. Портят ландшафт и припаркованные вокруг автомобили, но главные претензии касаются возможного влияния аппаратуры на здоровье проживающих здесь людей.

Ирина Позняк:

Я 18 лет работаю в рентгене. Мне там достаточно облучения за это время. Я домой хочу прийти и спокойно отдохнуть: чтоб могла спокойно открыть окно, подышать свежим воздухом, а не ловить дома те же рентгены, что и на работе.

Валентина Шишкело:

Дают же какие-то службы добро на установку данной вышки? Проверяется ли это? А если прямо тебе 8-й этаж… Какое излучение, какой силы? На что влияет? Дети растут, они маленькие.

Решение об установке базовой станции принимают несколько структур: оператор сотовой связи, центр гигиены и эпидемиологии, администрация города и государственное учреждение «Столичный транспорт и связь». Странным образом, ни одна из этих структур не смогла прокомментировать появление 20-метровой мачты напротив домов на улице Панченко. Поэтому нам пришлось искать правду у рабочих, роющих траншею для кабеля мачты.

Владимир Лунцевич, машинист экскаватора:

Меня зовут Владимир, и я лучший экскаваторщик в мире. Эта бригада занимается установкой ретранслятора, насколько я понимаю, антенн для компании «Велком», для телефонов. Я экскаваторщик, я только копаю.

Анна Игоревна вместе с семьей живет на окраине Минска у кольцевой дороги. Из окна восьмого этажа каждый вечер видно, как последние лучи солнца распинают облака и дымящуюся неподалеку ТЭЦ. Теперь урбанистический пейзаж дополнило еще одно детище цивилизации — дорогостоящая вышка, величественная и зловещая.

Анна Заграй:

Наш дом сделан из панелей армированных, внутри которых находится металл, а металл, конечно, будет хорошо проводить излучение, радиацию, которая будет исходить из вышки. Вчера мы пытались узнать, кто является инициатором установки этой вышки. Внятного ответа мы не получили ни в Минском исполкоме, ни во Фрунзенском райисполкоме. Нам только был дан ответ: «Этим занимается Столичный транспорт и связь». Обращались в «Столичный транспорт и связь». Нам сказали, что кто дал разрешение, они тоже на сегодняшний день не могут ответить.

В действительности, как утверждают специалисты, излучение от мачт сотовой связи не такое уж опасное. Вопреки расхожим страхам, дистанция от 45 метров значительно сокращает вред невидимых лучей, а установка антенн на крыше зданий и вовсе признана безвредной. Есть только одно ограничение: на прилегающей территории, где могут находиться люди, уровень излучения от базовой станции не должен превышать 10 микроватт на квадратный сантиметр по плотности потока энергии. Как ни странно, излучение от самих мобильных телефонов в 10 раз сильнее, а значит – опаснее.

Владимир Курило, старший преподаватель кафедры радиофизики факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ:

Конечно, вблизи антенны, плотность потока мощности больше, чем у мобильника, но на расстоянии примерно 50 метров от антенны, уровень излучения будет сравним с тем, которое мобильный телефон создает на расстоянии вытянутой руки от нашей головы. По себе я знаю, что если под таким уровнем находиться более 4 часов в сутки, наступает ощущение, похожее на предгриппозное.

Известно, что полностью оснащенная базовая станция стоит несколько сотен тысяч долларов. При таких затратах, операторы сотовой связи наверняка получили все разрешения на установку. Однако рядовые граждане тоже имеют право голоса и настроены решительно. Недавно жители дома 26 по улице Панченко направили в Мингорисполком почти сотню подписей против установки мачты. В течение двух недель местные власти рассмотрят коллективное обращение и дадут письменный ответ. Люди надеются, что их тревога пропадет вместе с вышкой, если она, конечно, будет демонтирована.

Мы не знаем, пройдет ли после этого сюжета головная боль и улучшится ли сон у людей, которые обратились к нам за помощью. Одно бесспорно: причины надо искать в другом месте. Ну а вышка не так страшна, как ее рисуют, если это, конечно, не высшая мера наказания.