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Программа адаптации продумана до мелочей. Что известно о проекте реабилитации детей с РАС в центре «Пралеска»?

10 августа 2023 18:19
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Новости Беларуси. Городской детский центр медицинской реабилитации «Пралеска» принял более 40 ребят с расстройствами аутистического спектра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Учреждение здравоохранения впервые организовывает смену для детей с РАС. Планируется, что здесь они пройдут все необходимые процедуры по реабилитации и социальной интеграции.

Подробнее в материале Анны Куртасовой.

Программа адаптации продумана до мелочей. Что известно о проекте реабилитации детей с РАС в центре «Пралеска»?-1

Иван и Мария Ходасевич – молодые родители. Их сыну Ване в 4 года поставили диагноз расстройство аутистического спектра. И сейчас он вместе с мамой находится на оздоровлении в городском детском центре медицинской реабилитации «Пралеска». Здесь организована специальная смена для детей с РАС. Всего 42 ребенка.

Программа адаптации продумана до мелочей. Что известно о проекте реабилитации детей с РАС в центре «Пралеска»?-3

Иван Ходасевич:
Очень радует то, что уделяется внимание этой проблематике. Персонал очень отзывчив. Очень трепетно к каждой проблеме относится. Всегда мы имеем обратную связь здесь, что очень важно.

# Особенные дети # Артем Цуран # Анна Куртасова

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