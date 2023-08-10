Программа адаптации продумана до мелочей. Что известно о проекте реабилитации детей с РАС в центре «Пралеска»?

Новости Беларуси. Городской детский центр медицинской реабилитации «Пралеска» принял более 40 ребят с расстройствами аутистического спектра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Учреждение здравоохранения впервые организовывает смену для детей с РАС. Планируется, что здесь они пройдут все необходимые процедуры по реабилитации и социальной интеграции. Подробнее в материале Анны Куртасовой.

Иван и Мария Ходасевич – молодые родители. Их сыну Ване в 4 года поставили диагноз расстройство аутистического спектра. И сейчас он вместе с мамой находится на оздоровлении в городском детском центре медицинской реабилитации «Пралеска». Здесь организована специальная смена для детей с РАС. Всего 42 ребенка.