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Прогноз погоды в Беларуси оправдан на 95 %. Белгидромет о системах метеонаблюдения в стране

09 января 2019 07:10
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Новости Беларуси. Прогноз погоды в Беларуси оправдан на 95 %. Однако столь высокая точность касается лишь краткосрочных показателей – на 1-3 ближайших дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прогноз погоды в Беларуси оправдан на 95 %. Белгидромет о системах метеонаблюдения в стране-1

Чтобы улучшить качество работы, нашим специалистам необходимо больше исходных данных. Для этого в Белгидромете намерены расширить сеть метеостанций. К 2020 году она должна увеличиться до 60 наблюдательных пунктов.

Прогноз погоды в Беларуси оправдан на 95 %. Белгидромет о системах метеонаблюдения в стране-4

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Действует план по совершенствованию системы прогнозирования до 2020 года. Он работает. В прошлом году были введены значимые объекты, в том числе комплекс метеорологических и аэрологических наблюдений в Минске.

Возобновляются аэрологические наблюдения. Также введены и будет еще продолжаться работа по расширению сети приземных наблюдений. Система эта будет продолжена в 2019 и 2020 годах.

Прогноз погоды в Беларуси оправдан на 95 %. Белгидромет о системах метеонаблюдения в стране-7

Прогноз погоды в Беларуси оправдан на 95 %. Белгидромет о системах метеонаблюдения в стране-9

Открытие новых пунктов зондирования позволит Белгидромету охватить специальным мониторингом всю территорию страны. И, что не менее важно, – расширит присутствие Беларуси в международной сети обмена информацией.

Теперь прогноз за трое суток. Чем уникальна новая метеорологическая станция, которую открыли в Минске

# Погода в Беларуси # общество # Александр Беганский # Фотофакт

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