Прогноз погоды в Беларуси оправдан на 95 %. Белгидромет о системах метеонаблюдения в стране

Новости Беларуси. Прогноз погоды в Беларуси оправдан на 95 %. Однако столь высокая точность касается лишь краткосрочных показателей – на 1-3 ближайших дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы улучшить качество работы, нашим специалистам необходимо больше исходных данных. Для этого в Белгидромете намерены расширить сеть метеостанций. К 2020 году она должна увеличиться до 60 наблюдательных пунктов.

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

Действует план по совершенствованию системы прогнозирования до 2020 года. Он работает. В прошлом году были введены значимые объекты, в том числе комплекс метеорологических и аэрологических наблюдений в Минске.

Возобновляются аэрологические наблюдения. Также введены и будет еще продолжаться работа по расширению сети приземных наблюдений. Система эта будет продолжена в 2019 и 2020 годах.