Теперь прогноз за трое суток. Чем уникальна новая метеорологическая станция, которую открыли в Минске

Новости Беларуси. У природы, как известно, нет плохой погоды. Но лучше знать, когда ждать дождь или снегопад. Поэтому без современного оборудования синоптикам никуда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские синоптики рассказали, какая погода будет на Новый год Теперь они могут точнее сделать прогноз погоды на трое суток вперед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый модернизированный, третий по счету комплекс метеонаблюдения открыли 27 декабря в Минске.

Задачу улучшить работу синоптиков ставил глава государства. От точности их прогнозов зависит очень многое: и хлеба в поле, и привлекательность дорог страны, и работа промышленности. О новых возможностях белорусских синоптиков расскажет корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко. Новый комплекс метеорологических и аэрологических наблюдений «Минск» начали строить еще в апреле. И вот в канун Нового года он раскрывает свои возможности. Действительно подарок – отмечает синоптик Светлана Кузьмич. За 25 лет, а именно столько она в профессии, такого еще не было. Говорит: это космос.

Светлана Кузьмич, заместитель начальника Белгидромета:

Если раньше это можно было делать вручную: замерил, посмотрел температуру… Наши синоптики теперь эту информацию видят в режиме онлайн. Просто открыл компьютер и увидел данные, которые есть на сети сейчас. Естественно, что для наших синоптиков это очень важно.

Одних метеорологических устройств здесь – 25! В общей сложности, круглосуточно они отслеживают 74 погодных показателя. Под полным контролем и радиационная обстановка. Например, уникальный мобильный профилемер моментально выдаст данные о параметрах ветра и температуры. В целом, новая измерительная система в режиме онлайн станет настоящим метеопрорицателем.

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Думаю, что сегодня преждевременно говорить о том, что мы сможем в ближайшее время на 100 % прогнозировать прогноз погоды. Это достаточно сложная задача. Вместе с тем мы к этому стремимся. Мы достигли по областям точности прогнозов – около 97-98 %, по областным центрам – около 93-95 %. Мы каждый год прибавляем.

Впервые за 20 лет возобновлены исследования радиозондирования атмосферы. Воздушный шар, наполненный водородом и оснащенный датчиком, теперь будут отправлять в плавание на высоту до 30 километров каждый день.

Все данные сразу получит центр метеопрогнозов. Здесь информацию о погоде обновляют каждые три часа и с колес передают спецслужбам. Это хорошее подспорье для белорусских аграриев и спасателей.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:

Это один из элементов как экономики, так и в целом безопасности для народного хозяйства, для населения, для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Главой государства, как вы знаете, жестко был поставлен вопрос о том, что этот сектор должен быть оперативно и в самое короткое время модернизирован.